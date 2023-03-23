Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Геймеры проиграли в суде с Microsoft
Геймеры, конечно, смелые, но адвокаты из Microsoft оказались смелее.
рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

реклама

В прошлом году Microsoft сильно пострадала. Если вы помните, то на компанию подала в суд FTC из Америки, и иск до сих пор не отозван, хотя урегулирование судя по последним новостям близко. Также Европейская комиссия и регулятор CMA начали расследование, глубокое. После этого, у Microsoft уже была куча проблем, но на нее также подали в суд геймеры. Это была группа из десяти человек, они подали собственный иск против компании, выступая против слияния с Activision. Они желали заблокировать сделку. В своем иске геймеры заявили, что сделка обеспечит Microsoft непревзойденное положение в игровой индустрии, оставив ей наибольшее количество топовых франшиз. Хотя, от сделки Microsoft получит лишь несколько действительно хороших проектов, среди которых Diablo и Call of Duty. Чтобы догнать ту же Sony, понадобится выпустить сотню эксклюзивов. О какой доминации на рынке идет речь — неясно.

Собственно, иск был успешно отклонен спустя три месяца судьей Жаклин Скотт Корли. Аналитик в области интеллектуальной собственности Флориан Мюллер опубликовал вчера пост в Твиттере, где подробно объяснил результат иска. Флориан подтвердил, что компания Microsoft успешно обошла одно юридическое препятствие.

По всей видимости, сделка была отклонена из-за того, что геймеры не нашли должных доказательств, что сделка создает вероятность антиконкурентных последствий на любом рынке. Десять геймеров сказали, что сделка приведет к победе над конкурентом, но судья Корли не увидел достаточных доказательств того, что Sony или Nintendo будут побеждены после сделки. Учитывая еще и 10-летнюю сделку с Nintendo и Microsoft - иск просто не смог бы пройти дальше, и его конец был предрешен.

Что касается утверждений о том, что Call of Duty станет эксклюзивной — то, судья считает, что нет какой-либо ощутимой опасности, что это когда-либо произойдет. Судья предположил, что Microsoft может заработать 1 миллиард долларов за десять дней, если продолжит выпускать игру на всех платформах. Сами геймеры не удосужились поискать доказательств, которые опровергли бы слова судьи.

Зачем Microsoft делать Call of Duty эксклюзивной для своих платформ, если это приведет к уменьшению количества продаваемых игр? - спросил Корли во время слушаний.

Также Корли спросил у геймеров, что такого имеет Microsoft на Xbox или ПК, что может заставить остальных геймеров перейти с PlayStation туда. Что может заставить Microsoft предпринять такой шаг, и отказаться от огромных денег. Такой огромный риск определенно должен быть чем-либо подкреплен, но чем? На этот вопрос, геймеры ответа не знают. Им определенно стоило пойти в Sony.

Аргумент судьи появился после того, как сама Microsoft подписала несколько 10-летних соглашений и заявила о том, что будет работать над тем, чтобы распространить Call of Duty на большее количество платформ. В этом деле только Sony остается в стороне и отказывается от сотрудничества, предпочитая продолжать борьбу за шутер и бонусы для своей платформы. Хотя, Джим Райан уже всё сказал, чего желает достичь от этой сделки — только ее блокировки, и его не устраивают соглашения, даже очень выгодные. Правда, если компанию заставят регуляторы, придется принять и такие условия, а иначе можно потерять шутер и не разработать свой аналог. Тогда уж извините — ни к регуляторам не пойдешь, и людей, фанатов шутера потеряешь. А Microsoft получит новых игроков и топовую франшизу.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Геймеры все еще могут внести изменения в свое дело и подать иск в суд повторно, на это им дали 20 дней. Однако им нужно найти хорошие аргументы, чтобы продолжать борьбу со сделкой. Вероятнее всего, они откажутся от этого дела. Ибо, в последнее время Microsoft значительно повысила доверие у регуляторов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft #sony #activision #call of duty #сделка #европейский союз #cma #регуляторы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft посоветовала Sony создать свою Call of Duty
Вышел новый трейлер игры Senua's Saga: Hellblade II
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Под Бахмутом заметили украинские Leopard 2 – ожидается наступление и попытка окружить ЧВК «Вагнер»
15
Глава Индонезии призвал отказаться от западных платежных систем, ссылаясь на санкции против Москвы
2
Македония отправила в Украину сразу 4 истребителя Су-25 – все самолёты оказались в нерабочем виде
7
В сеть утёк скриншот GTA 6, демонстрирующий город в ночное время суток
8
Майнеры находят новые методы применения своим видеокартам
7
Эксперты назвали производителя HDD с самым высоким уровнем брака
11
Почему GeForce RTX 3070 Ti не подходит для игр в 2К, и есть ли более выгодные альтернативы
30
Чем Россия может ответить на решение Великобритании поставить Киеву снаряды с ураном
1
Дроны-камикадзе атаковали Севастополь – удар координировал американский шпион RQ-4 Global Hawk
8
Дата-центр нагревает общественный бассейн в Великобритании и экономит на этом $24000 в год
+
Повышение напряжения до 1,55 В моментально испортило Ryzen 9 7950X3D
5
ЧВК «Вагнер» ожидает контрнаступление ВСУ и просит помощь у Шойгу
4
CCP Games получила $40 млн на создание блокчейн-игры во вселенной EVE Online
+
Санкции США в сфере литографии вряд ли ограничатся предлагаемыми сейчас мерами
3
Noctua представляет бесшумный воздушный кулер с двумя вентиляторами для ASUS GeForce RTX 4080
5
RTX 3080 Ti ломаются в Diablo 4 после кат-сцен
+
Биткоин вырос до $28 000, эксперты прогнозируют рывок до $1 000 000
16
Курс биткоина подорожал на 25%: почему начинают расти цифровые валюты
15
Почему мы не рекомендуем покупать Core i9-13900KF, и сколько можно сэкономить на старых флагманах
5
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 в очередной раз сдвинут и в этом году игру ожидать не стоит
27

Популярные статьи

Почему малозаметный Су-57 ВКС РФ вдвое дешевле советского предшественника МиГ 1.42 - Military Watch
5
Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году
16
Китай прокомментировал "Удар возмездия" России и уничтожение "Кинжалом" тайного бункера НАТО в Киеве
11
Практически бесплатный способ обновить свой компьютер - итоги написания статей на Overclockers
21
Обзор полезных мелочей и инструментов для компьютера, которые я собирал 20 лет
6
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
65
5 игр типа GTA, о которых вы могли не знать
5
Большая весенняя распродажа легального ПО – лицензионный Windows 11 Pro стоит всего $10.45
Топовый конфиг на RTX 4090 в начале 2023 года
17
Почему визит Си Цзиньпиня в Москву для Украины не предвещает ничего хорошего
16

Сейчас обсуждают

max117
04:29
Объявите нам варианты с более качественным звуком за 25 тыс, чем карта из обзора
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
max117
04:28
потому что 5.1-7.1 особо никому не нужны на звуковой карте, это ж не ресивер для ДК
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
max117
04:25
По ссылке кусок г-вна. Даже усилителя на наушники нет в отличие от карты из обзора. Забавно, что наши люди до сих пор уверены, что китайцы с али - это такие добрые робингуды, которые отнимают у богаты...
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
Cowon
04:24
Пожалуй можно согласиться. Разгон на современном железе имеет мало смысла. Выхлоп в 10 кадров максимум, но по факту 3-5, при этом куча проблем с охлаждением, повышенным шумом и т.п. И крайне затратное...
В ВСУ назвали с помощью какого РСЗО Россия смогла поразить военные объекты в Запорожье
max117
04:21
мда
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
max117
04:20
Да, Креатив в РФ сметают (звуковые карты), дистриб не успевает довозить. А так конечно да, говорят сами за себя
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
Женя Фролов
04:19
и логи так и не поменяли производителя. как у меня была с даблкликом г700 с 2011 года, так и сейчас на самых новых моделях та же шняга. это несерьезный подход.
Почему я больше не прикоснусь к продукции компании Logitech
max117
04:19
Креатив отлично продаётся
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
max117
04:19
За свои 25 она даст более высокое качество воспроизведения, чем что-либо ещё
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
max117
04:18
Мечты о поиске "топа за свои деньги" на Али - это печально. Особенно если дело касается звуковух за 15К, у которых нет даже усилителя для наушников, в отличие от "этого бластера".
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем