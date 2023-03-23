Геймеры, конечно, смелые, но адвокаты из Microsoft оказались смелее.

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В прошлом году Microsoft сильно пострадала. Если вы помните, то на компанию подала в суд FTC из Америки, и иск до сих пор не отозван, хотя урегулирование судя по последним новостям близко. Также Европейская комиссия и регулятор CMA начали расследование, глубокое. После этого, у Microsoft уже была куча проблем, но на нее также подали в суд геймеры. Это была группа из десяти человек, они подали собственный иск против компании, выступая против слияния с Activision. Они желали заблокировать сделку. В своем иске геймеры заявили, что сделка обеспечит Microsoft непревзойденное положение в игровой индустрии, оставив ей наибольшее количество топовых франшиз. Хотя, от сделки Microsoft получит лишь несколько действительно хороших проектов, среди которых Diablo и Call of Duty. Чтобы догнать ту же Sony, понадобится выпустить сотню эксклюзивов. О какой доминации на рынке идет речь — неясно.

Собственно, иск был успешно отклонен спустя три месяца судьей Жаклин Скотт Корли. Аналитик в области интеллектуальной собственности Флориан Мюллер опубликовал вчера пост в Твиттере, где подробно объяснил результат иска. Флориан подтвердил, что компания Microsoft успешно обошла одно юридическое препятствие.

По всей видимости, сделка была отклонена из-за того, что геймеры не нашли должных доказательств, что сделка создает вероятность антиконкурентных последствий на любом рынке. Десять геймеров сказали, что сделка приведет к победе над конкурентом, но судья Корли не увидел достаточных доказательств того, что Sony или Nintendo будут побеждены после сделки. Учитывая еще и 10-летнюю сделку с Nintendo и Microsoft - иск просто не смог бы пройти дальше, и его конец был предрешен.

Что касается утверждений о том, что Call of Duty станет эксклюзивной — то, судья считает, что нет какой-либо ощутимой опасности, что это когда-либо произойдет. Судья предположил, что Microsoft может заработать 1 миллиард долларов за десять дней, если продолжит выпускать игру на всех платформах. Сами геймеры не удосужились поискать доказательств, которые опровергли бы слова судьи.

Зачем Microsoft делать Call of Duty эксклюзивной для своих платформ, если это приведет к уменьшению количества продаваемых игр? - спросил Корли во время слушаний.

Также Корли спросил у геймеров, что такого имеет Microsoft на Xbox или ПК, что может заставить остальных геймеров перейти с PlayStation туда. Что может заставить Microsoft предпринять такой шаг, и отказаться от огромных денег. Такой огромный риск определенно должен быть чем-либо подкреплен, но чем? На этот вопрос, геймеры ответа не знают. Им определенно стоило пойти в Sony.

Аргумент судьи появился после того, как сама Microsoft подписала несколько 10-летних соглашений и заявила о том, что будет работать над тем, чтобы распространить Call of Duty на большее количество платформ. В этом деле только Sony остается в стороне и отказывается от сотрудничества, предпочитая продолжать борьбу за шутер и бонусы для своей платформы. Хотя, Джим Райан уже всё сказал, чего желает достичь от этой сделки — только ее блокировки, и его не устраивают соглашения, даже очень выгодные. Правда, если компанию заставят регуляторы, придется принять и такие условия, а иначе можно потерять шутер и не разработать свой аналог. Тогда уж извините — ни к регуляторам не пойдешь, и людей, фанатов шутера потеряешь. А Microsoft получит новых игроков и топовую франшизу.

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Геймеры все еще могут внести изменения в свое дело и подать иск в суд повторно, на это им дали 20 дней. Однако им нужно найти хорошие аргументы, чтобы продолжать борьбу со сделкой. Вероятнее всего, они откажутся от этого дела. Ибо, в последнее время Microsoft значительно повысила доверие у регуляторов.