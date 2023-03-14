Ну... В принципе не велика потеря.

реклама

Примерно месяц назад появились новости, что Microsoft решила пропустить выставку E3 в этом году. Такая же судьба постигла и компанию Nintendo из-за малого количества тайтлов, а также Sony, по непонятной причине. И вот компания Microsoft официально подтвердила, что решила пропустить выставку в этом году в Лос-Анджелесе. Но, они проведут этакую цифровую презентацию, которая пройдет в рамках E3 Digital. Хотя, это скорее конкурент, чем участник известной выставки

Впервые такая новость поступила от IGN в январе. Спустя месяц Nintendo подтвердила свое отсутствие, заявив, что у нее не хватает тайтлов для участия. Японская компания подходит к каждому мероприятию индивидуально, и E3 в этом году не вписывается в их планы. Потому был проведен Nintendo Direct пару недель назад, где ничего особенного нам не показали.

В целом, в ситуации с Nintendo это не сильно удивляет. Компания в последнее время отказывается от больших мероприятий, и предпочитает проводить свои маленькие дайректы. Последний раз компания участвовала на выставке еще в 2019 году до событий с пандемией. Однако были надежды, что компания станет активнее принимать участие в жизни игровой индустрии. Но, нет.

А теперь такое же решение было принято руководством Microsoft. Корпорация добра также отказалась от участия в выставке этого года. Тем не менее косвенно Xbox будет участвовать. Компания с нетерпением ждет, когда сможет провести совместную трансляцию собственного мероприятия в рамках E3 Digital. Это презентация Xbox Games Showcase назначенная на 11 июня. После нее кстати, пройдет презентация Starfield. В тот же день, через несколько часов Bethesda проведет свою собственную масштабную презентацию.

E3 Digital будет проходить с 11 по 17 июня. Судя по всему там будут участвовать PC Gaming Show и Future Games Show. По всей видимости, участники прошлого года вернутся и в этом. Таким образом, осталась лишь одна Sony, которая молчит. Ну как молчит, она делает заявления по сделке с Activision, а вот по выставкам ничего, тишина. Напомню, что японцы не появлялись на этой выставке с 2018 года, предпочитая проводить свой дайрект. Участие на E3 будет большим сюрпризом, особенно зная, что Xbox будет показывать свои тайтлы там же (косвенно). Кстати, как я понимаю Starfield Showcase никоим образом не относится к E3. И да, тут можно подробнее прочитать про Starfield и ее перенос.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

После пандемии мы поняли, что крупные компании могут обойтись и без больших выставок. Просто берешь и проводишь собственную презентацию типа Direct, показываешь большие игры без всех конкурентов, даришь подарки и все это в ту дату, которую ты хочешь. Одни плюсы от собственных презентаций, и это видят все больше компаний. А вот выставки, похоже останутся местом для любителей истинных видеоигр — инди-разработчиков и малых студий. Лет так через десять, мы будем бежать на E3 ради того, чтобы увидеть нормальные игры. И с каждым годом такой сценарий становится все более возможным, ибо большие жадные компании типа Electronic Arts предпочитают проводить свои презентации. Что ж, пусть так и будет, будем искать нормальные игры на нормальных мероприятиях.