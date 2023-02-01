Три всадника апокалипсиса пропускают крупнейшее мероприятие лета.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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Три всадника апокалипсиса или Nintendo, Sony и Xbox отказались от участия на выставке E3 в 2023 году. Об этом сообщили надежные источники через IGN. Почему такое крупное мероприятие не смогло заинтересовать техногигантов — большой вопрос. Обычно, никто его не пропускал, но этот год будет особенным для производителей консолей.

Это первый случай в истории E3, когда Microsoft и Nintendo не будут участвовать на мероприятии. Вероятно, на решение компаний повлияла пандемия. Напомню, что несколько лет подряд мероприятие проводилось в режиме онлайн, поскольку COVID. В этом году наконец организаторы вернутся в Лос-Анджелес, но за это время Microsoft осознала одну важную вещь.

Данную новость поведали "надежные источники" из IGN. Причины отказа неизвестны. Официальных заявлений Sony и другие компании не делали. С другой стороны E3 несколько поменялась за эти годы. Организаторы ожидают как можно больше показов в Лос-Анджелесе и отказываются от традиционного формата выставки. В результате этого, некоторые крупные издатели решили просто пропустить выставку. Компании проведут свои отдельные показы, как например Xbox Developer Direct. Пандемия показала, что это не проблема для издателей. Каждый может проводить свою презентацию, хоть каждый месяц, и E3 не нужна вовсе. С каждым годом издатели находят новые, более легкие способы показывать свои игры публике.

Конечно, все равно странное решение. Вероятно, издатели практикуют новую тактику маркетинга. За десятилетие формула могла кардинально поменяться. Ранее E3 была важным составляющим игровой индустрии, каждый ее ждал, но начиная с 2020 года, это мероприятие не представляет особой ценности. И с каждым годом, похоже, ценность будет падать. Скоро будем видеть там лишь инди-разработчиков, и это неплохо, у них будет способ поделиться творчеством с нами.

На E3 все также будут присутствовать крупные компании и малые разработчики, так что отказываться от выставки не стоит. Важно отметить, что Xbox недавно говорила, что проведет свое ежегодное мероприятие летом в Лос-Анджелесе. Похоже, вместо E3, прямо в том же городе проведут собственный показ. Весной планируется презентация Starfield, если, конечно, проект в итоге не перенесут по причине плохой технической проработки.

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E3 пройдет в Лос-Анджелесе с 13 по 16 июня.