Ну, а это означает, что мы увидим качественный проект, а не багованную игру из-за издателя.

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В начале недели нас потрясли разработчики Starfield - игра была перенесена. Окончательная дата выхода проекта — 6 сентября. А вот презентация пройдет уже летом вместе с Xbox Games Showcase 11 июня в Лос-Анджелесе, вместо выставки E3. В целом перенос не стал удивительной вещью, поскольку надежный инсайдер говорил, что у студии есть проблемы с разработкой и нужно дополнительное время. Месяц назад, мы слышали, что Bethesda разговаривает с издателем по поводу дополнительного времени. И по всей видимости, разработчики смогли победить аппетиты издателя, или убедить, что это будет в разы лучше для заработка.

Похоже, что Microsoft готова дать Bethesda столько времени, сколько ей нужно, чтобы сделать Starfield как можно лучше. Журналист VGC Джордан Миддлер заявил, что разработчики самостоятельно определились с датой и озвучили ее издателю. Таки повторять историю Cyberpunk 2077 никто не желает. Поэтому, да, разработчики масштабных игр в Microsoft могут самостоятельно решать, сколько времени им нужно на доработку.

Дата всегда менялась. Bethesda и Тодд Говард всегда должны были прийти к руководителям и сказать: "Так, давайте сделаем это", потому что Xbox прекрасно понимает, что они не могут выпустить "Cyberpunk".

Особенно если учитывать репутацию Bethesda, то повторять ошибки Cyberpunk точно нельзя. Просто напомню, что обычно игры от этой студии выходят с ошибками. В целом это логично, ибо проекты очень большие.

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По всей видимости Bethesda не поддается давлению со стороны издателя. Это означает, что никаких критических ошибок на релизе не будет. Хотя, смотря на последние релизы сказать об этом сложно. Остается только надеяться, что маленькие ошибки не испортят нам настроение от игры, а моддеры быстро научаться модифицировать игру и решат проблемы, да и добавят дополнительный контент. В любом случае Starfield будет в несколько раз масштабнее прошлых игр, и в несколько раз качественнее в техническом плане. Все таки денег стало больше, помощники из других студий тоже появились, и времени куча.