Ну, вообще это было давно известно всем нам. Но, спасибо за признание.

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Сделка между Microsoft и Activision в последние дни чувствует себя все лучше и лучше. И, в последнюю неделю появилось столько положительных новостей для Xbox, что я таки уверен, что сделку разрешат до начала лета. А Sony продолжает проигрывать маленькую битву за битвой: например, ей пришлось раскрыть секретные коммерческие документы, а регулятор не вступился за компанию, только британский CMA продолжает яростно поддерживать японцев в этом деле. Но, сегодня от нее могут отвернуться все, ибо босс компании признался, в чем причина хейта в сторону сделки Microsoft. И нет, это не борьба с монополией, и не борьба с Call of Duty. Один из руководителей Activision утверждает, что босс Sony Джим Райан признался, что ни на какую сделку он никогда не согласится, включая выгодное 10-летнее соглашение по типу того, что было заключено с Nintendo и Nvidia.

Исполнительный директор Activision Blizzard Лулу Ченг Месерви напомнила, что следит за историей этой сделки с самого начала. Она сказала, что Xbox предлагал PlayStation множество сделок, каждая из которых предусматривала все более выгодные условия. Считайте, сначала вам давали 1 миллион, а в конце все 10, но этого мало. Соперник Xbox продолжает отказываться от каждой сделки. В Твиттере Месерви заявила, что Джим Райан лично сказал ей, что он не заинтересован в заключении сделки по сохранению Call of Duty на PlayStation. Джим хочет, чтобы сделка Microsoft не прошла, никогда и ни при каких условиях. То бишь Джим заявил, что в принципе не борется с монополией, и желает просто сохранить все плюшки игры для консоли. Ведь при равной борьбе, у Xbox будут шансы побороться за лидирующую позицию, а конкуренция для Джима — плохо и опасно, ведь так и доходы упасть могут.

Я не хочу новой сделки по Call of Duty. Я просто хочу заблокировать ваше слияние.

Месерви сказала, что такое заявление Райан сделал 21 февраля. Это совпадает с датой, когда проходила закрытая встреча компаний в комиссии Европейского Союза. Видимо, там Райан и лично поговорил с Месерви, раскрыв все карты.

Напомню, что сделка с каждым днем все ближе к завершению, успешному причем. После того как Microsoft заключила соглашение с Nintendo и Nvidia, Европейская комиссия сделала заявление, что это поможет решить существующие антимонопольные проблемы. Только один CMA не уверен в том, что соглашение с Nintendo выполнимо. Здесь компаниям нужно просто доказать, что Call of Duty можно перенести на Switch, либо выпустить вторую версию консоли, что вполне реализуемо уже в этом году. Недавно Говард сказал, что игру перенесут на Switch "своевременно" - за несколько месяцев после успешной сделки с Activision. Правда, про оптимизацию там ничего не сказали, они просто уверены в этом.

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Что ж, развязка все ближе. Ибо, мы теперь знаем истинные планы Sony. Теперь мое мнение о японской компании максимально негативное, а вот Microsoft держится молодцом весь год. Определенно, если Call of Duty перейдет под владение Microsoft, будет лучше — ведь, бонусов и эксклюзивов для владельцев PlayStation более не будет. Все будут играть так, как все, и это честно.