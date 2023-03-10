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Call of Duty будет портирована на Switch "своевременно"
Microsoft готова работать над портом.
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Microsoft продолжает убеждать регуляторов в том, что все соглашения возможно исполнить, а сделка с Activision принесет пользу общественности и геймерам. Так, если помните, несколько недель назад было заключено 10-летнее соглашение с Nintendo, в рамках которого, компания Microsoft обязуется выпускать шутер на консоли Switch. Многие издания и сообщества задались вопросом, а каким образом Microsoft сможет оптимизировать игру на Switch. Консоль таки довольна старая, а Warzone наоборот игра очень мощная, и даже хорошие ПК и некстген консоли иногда могут страдать от отсутствия оптимизации. Таки, я не сомневался, что Microsoft делает все так, как считает нужным, ведь сегодня техногигант заявил следующее: Warzone, Modern Warfare II и будущие Call of Duty могут быть перенесены на Switch "своевременно". Это заявление было найдено в документе, переданном регуляторам. Также, там имеется цитата самого Бобби Котика.

Бобби предположил, что Warzone и Modern Warfare II могут быть перенесены на Switch в течение нескольких месяцев. Данная цитата появилась в документе после того, как появилась новость о соглашении с Nintendo и Nvidia. По всей видимости Activision уверена, что сможет оптимизировать игру.

В обширном письме на тридцати трех страницах Microsoft объяснила регулятору CMA, как легко будет перенести новые Call of Duty на Nintendo Switch, уделив особое внимание Call of Duty Warzone (а это почему особое? Оптимизация плохая, да?).

Игровой движок, на котором работает Warzone, является зрелым и был оптимизирован для работы на широком спектре аппаратных устройств, включая Xbox One 2015 года, и до Xbox Series X. Он также поддерживает видеокарты, выпущенные еще в 2015 году.

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Также Microsoft заявила, что команда разработчиков из Activision имеет долгую историю оптимизации игр под имеющиеся аппаратные возможности. Таким образом компания говорит, что уверена в команде разработчиков, и в том, что получится оптимизировать текущую Modern Warfare 2 под Switch. Это будет сложно — но возможно. Правда, все равно такие игры могут выходить со значительными минусами: дропы FPS, плохой FPS, 30 FPS (в шутерах это боль), ухудшенная графика и многое другое. Такая концепция возможна, но не сыскает популярности среди геймеров по ряду причин.

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#microsoft #call of duty #modern warfare 2 #nintendo switch #warzone 2
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