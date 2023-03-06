Так, где те люди, которые считали, что Microsoft проиграет?

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Дело Microsoft, Sony и регуляторов подходит к концу, как минимум к такому мнению пришла комиссия из Европейского Союза. А еще, она помогает Microsoft победить и завершить сделку. Сегодня стало известно, что Sony обязана раскрыть многочисленные коммерческие секреты своему конкуренту. То, что просила американская компания месяц назад будет выполняться по закону. И, нарушать его Sony не вправе. Приказ есть приказ, придется выполнять.

И, данный приказ поступил от американской комиссии FTC, которая наоборот довольно агрессивно настроена против Microsoft (иск в суд, который состоится в августе до сих пор активен). Как только стало известно, что Microsoft желает знать секретную информацию, Sony сразу начала критиковать это. Однако на решение регулятора это не повлияло. По всей видимости осталась демократия и честный суд в США.

Согласно этому приказу, Sony теперь обязана предоставить Microsoft информацию об эксклюзивных сделках, а также различные документы компании за четыре года, начиная с 1 января 2019 года. Непосредственно Microsoft считает, что данная информация поможет доказать свою правоту и привести к разрешению сделки. Хотя Sony сотрудничала с регуляторами, обвиняла Microsoft и всячески пыталась отвертеться от выдачи секретной информации — все пришло к тому, как и должно было быть с самого начала. Или, у Sony есть что скрывать?

Несмотря на то, что Microsoft смогла добиться некоторых успехов, не все запросы были удовлетворены. Ряд требований, которые Sony просила отклонить, либо были отклонены, либо решение было ограничено. Есть и пример: американский техногигант хотел получить все копии лицензионных соглашений на контент, начиная с 1 января 2012 года. Однако японцы сказали, что ручной просмотр более 150 000 документов был бы долгим, и FTC частично согласилась с этим аргументом. Как мы видим в итоге, одобрили просмотр документов лишь до 2019 года.

Это серьезный удар по японской Sony. Компания из Японии была уверена, что победа уже в кармане, и осталось немного надавить на регуляторов, но ситуация буквально за день повернулась вспять. Теперь у Microsoft есть несколько месяцев на то, чтобы найти важную информацию и передать ее регуляторам. А вы знаете, у каждой компании есть скелет в шкафу, и Sony не исключение. Я почти на 100% уверен в том, что юристы Microsoft смогут найти за что прицепиться, и получится как минимум сильно увеличить свои шансы на успешное одобрение сделки.

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Ну и так, чтобы добить Sony: в недавнем отчете Европейской Комиссии стало известно, что соглашение техногиганта с Nvidia и Nintendo, скорее всего, смогут снять антимонопольные опасения ЕС. Еще вчера мы говорили про то, что это ничего не поменяет, ибо CMA не хочет менять решение, так тут появляется ЕС и говорит совершенно обратное. Кажется, что Microsoft проиграла борьбу. Сначала появляются новости, которые буквально хоронят сделку, а потом ее разрешают в другом регионе и все начинается с самого начала. Что ж, так и до окончательного разрешения недалеко, особенно если FTC идет на встречу Microsoft.