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Заместитель главы польского МИД Павел Яблоньский сообщил, что страна будет стремиться к тому, чтобы Украине поставляли больше различного вооружения. При этом он отметил, что необходимо продолжать укреплять польскую армию, и самое главное — Украине нужно поставить боевую авиацию, считает МИД.
Из сообщения польского СМИ стало известно, что правительство собирается поднять вопрос боевой авиации на встрече с Байденом. В очередной раз правительство хочет предложить поставить Украине боевую авиацию. Такой же вопрос будет обсуждаться на саммите стран, входящих в восточный фланг военного блока НАТО. Там правительство Польши желает обсудить дальнейшие действия по поставкам вооружения Украине, и в частности отметить возможность передачи авиации.
МИД заявил, что правительство постарается сделать так, чтобы украинская армия получила все необходимое вооружение в кратчайшие сроки. Хотите авиацию? Держите. Необходимы танки? Не проблема. Нужно САУ или РСЗО? Тоже не проблема. Нужен авианосец? Наверное, проблема...
Однако Яблоньский также отметил, что все поставки должны обсуждаться с НАТО. Только после того, как все страны будут согласны передать вооружение, начнется этот процесс. Также Яблоньский отметил, что в НАТО имеются члены, которые могут сделать для Украины намного больше, чем Польша, и необходимо достичь того, чтобы эту помощь они предоставили. Правда многие страны пока что морозятся и не хотят передавать танки или самолеты. Заявляют активно, а действуют не особо активно.