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Разработчики The Day Before удалили геймплейное видео из-за патента
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Вот только вы подумали, что странная история с The Day Before завершена, так сразу появляется дополнительная информация. Разумеется, речи о положительной новости быть не может. В общем студия Fntastic вспомнила про торговую марку, и решила воспользоваться ею, чтобы удалить геймплейное видео с площадки YouTube. Зачем? Да просто видео все критиковали, вот и удалили.

Помните про ситуацию с патентом? Так вот, теперь по словам разработчиков он распространяется и на YouTube.

Сначала Steam, а затем YouTube удалил некоторые видеоролики The Day Before с нашего канала из-за спора по поводу торговой марки. - из заявления разработчиков.

Сами создатели объяснили, что будут делать дальше. И так, владельцем прав на название стал разработчик приложения-календаря. Сам разработчик и приложение не имеет отношения к студии, руководителям либо игре The Day Before. Приложение существует под названием TheDayBefore, которое видимо и портит все планы разработчиков.

Во втором пункте говорится, что разработчик приложения подал заявку на товарный знак The Day Before раньше Fntastic в 2021 году, и они просто не успели зарегистрировать свою игру. Третий пункт говорит, что владелец приложения хочет поговорить с разработчиками игры и заключить сделку. По всей видимости, основатели Fntastic не горят желанием встречаться с разработчиком.

Отмечу, что остальные ролики с игрой остались на канале, удален был только последний геймплейный ролик. Все это как-то странно, не находите? YouTube удаляет одно видео связанное с The Day Before, но при этом оставляет остальные ролики на канале. И под удаление попадает именно тот ролик, который был раскритикован сообществом (разработчики скопировали почти всё из других трейлеров). Также было и со Steam. Вроде как страничку игры удаляет непосредственно магазин, но люди видели, что разработчики самостоятельно удалили скриншоты и ролик, а потом сделали страничку частной.

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Сейчас сообщество предлагает поменять название игры, чтобы не отменять "перспективный проект". И учитывая то, как ведут себя разработчики, скорее всего, оно, так и будет. Релиз The Day Before теперь запланирован на ноябрь. 

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#youtube #патент #the day before
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