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В сентябре компания Electronic Arts объявила о том, что однопользовательская игра про Железного человека находится на стадии предварительной разработки. Создатели изучали спрос на жанр и тематику, и анализировали, насколько проект подойдет рынку в будущем. Выходит, что анализ показал хорошие результаты. Теперь EA Motive из Монреаля начинает работу над игрой. Об этом стало известно благодаря вакансиям.
В то время как команда, ответственная за хорошо принятый ремейк Dead Space возьмет заслуженный отпуск, прежде чем определить, что будет дальше, другая команда займется игрой про Железного человека. Вы можете быть уверены, что она в надежных руках!
Согласно вакансиям, сейчас студия ищет директора по разработке, старшего программиста геймплея, программиста с опытом работы с искусственным интеллектом и программиста звука. Учитывая кого ищет студия, игра находится на ранней стадии разработки. Если быть точнее, на самой-самой ранней стадии.
Издатель описывает игру как приключенческий экшен от третьего лица с сюжетом. Игра расскажет историю героя по новой. Игра полностью фокусируется на Тони Старке — филантропе, гении, плейбое и миллиардере. В описании сказано, что игра позволит по-настоящему сыграть за легендарного героя. Видимо, игра будет больше похожа на Arkham Asylum. От концепции провальной Marvel Avengers отказались, и оно понятно почему, провальная же. Удивительно то, что Electronic Arts пытается создать хорошую сюжетную игру. Тут можно только скрестить пальцы и ждать, что разработчики смогут реализовать идею должным образом, а не как Battlefield.
Разработкой руководит Оливье Проулкс, который был старшим продюсером игры Guardians of the Galaxy (это уже более успешный проект, но не совсем). Проулкс также занимал должность ведущего продюсера при создании сюжетки к Marvel's Avengers. До этого он работал над Deus Ex: Mankind Divided. История конечно... Не внушает доверия, но посмотрим.