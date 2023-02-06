Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Microsoft ожидает, что регулятор CMA выступит против сделки с Activision
По всей видимости, новые уступки будут. И, в апреле дело не закончится.
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
-19% на 13900KF - цены рухнули
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

реклама

Новости не понравятся фанатам Xbox, поскольку сама компания Microsoft уже не уверена в своей возможности провести сделку с Activision Blizzard. Техногигант ожидает, что регулятор Великобритании (CMA) после расследования выступит против сделки. Также компания ожидает, что Европейская комиссия может помочь в деле. Как и у всех компаний в Европе, у Microsoft есть права, этого у нее не отнять, и они могут помочь в победе над регуляторами.

Напомню, что на прошлой неделе Bloomberg сообщило, что сделка была близка к разрешению в Европе. Тогда компания пошла на уступки с Европейским Союзом, однако FTC из америки испортила все планы руководителей. Это объясняет, почему руководители были так уверены в том, что сделка будет завершена к марту 2023 года. Но, FTC быстро подала иск в суд, а ЕС начал свое глубокое расследование, в ходе которого нашлись новые проблемы. ЕС уже отослал документ с возражениями Microsoft, чтобы компания могла решить некоторые ошибки до апреля, и увеличить шансы на принятие решения в пользу сделки. Однако компании Microsoft теперь придется бороться не только с FTC, но и с CMA. Регулятор Великобритании готов после глубокого расследования подать иск в суд.

Сегодня с негативными новостями пришло издание VGC вместе с The New York Times. В материале говорится, что юристы Microsoft ожидают, что антимонопольный орган Великобритании выступит против сделки. Тем не менее не все так печально в Европе. Европейская комиссия сможет помочь в деле, по крайней мере так считают "анонимные лица". По словам анонимов, Microsoft готовится давить на регуляторов уступками. В конечном итоге техногигант хочет сделать так, чтобы регуляторы в Европе сказали "да" сделке после уступок, видимо существенных. Для борьбы с CMA используется такая же тактика, как и с ЕС.

Юристы Microsoft ожидают, что CMA выступит против сделки. В свою очередь Европейская комиссия открыта для потенциальных средств правовой защиты.

По всей видимости, американский техногигант сосредоточился на сделке в Европе. Видимо, разрешение сделки в Европе поможет в будущем в борьбе с FTC. Да и судебное разбирательство в Америке начнется только в конце года. Если до этого момента Европа примет уступки Microsoft, то в этом случае FTC будет выглядеть довольно глупо в глазах коллег.

Однако The New York Times предупреждает, что дело может пойти совсем иначе. Любой регулятор может начать давить на другого, как делала FTC с ЕС. В итоге то FTC добилась своего, и смогла сделать так, чтобы ЕС расследовал сделку до конца.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

В прошлом году техногигант защищался от FTC. Юристы обвиняли комиссию в нарушении конституции и действующего законодательства страны. Однако в итоге компания полностью отказалась от своих заявлений, и в этом году в Америке все тихо. Похоже, Microsoft не собирается урегулировать иск в Америке.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft #activision blizzard #европа #сделка #европейский союз #ftc #cma #конкуренция #монополия #регуляторы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft объявит об интеграции ChatGPT в свою операционную систему Windows
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему британские Challenger 2 – это балласт, а танки Leopard 2 и M1 Abrams – нерешаемая проблема
68
Отставной офицер ВС РФ объяснил почему был уничтожен украинский ЗРК NASAMS
15
Украина получит дальнобойные ракеты GLSDB, но их развёртывание может занять долгое время
10
В Польше трудоустроенным украинцам стали вручать повестки
30
Предполагаемый тест NVIDIA AD106 (RTX 4060/Ti) показал производительность на уровне RTX 3070 Ti
31
Прокуратура Украины официально вызвала основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на допрос
24
В Мэрии Днепра предложили обменять демонтированные советские памятники на российские дрова по курсу
7
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
11
Первое боевое применение F-22 за последние 10 лет и самое высотное поражение воздушной цели
8
Илон Маск отреагировал на сбитие китайского шпионского аэростата мемом в твиттере
1
Владимир Зеленский ввёл санкции против атомной отрасли России
9
Минобороны Украины: потребность в БПЛА измеряется сотнями тысяч
7
Россия запускает в производство новый беспилотник, превосходящий "Герань" и иранские Shahed
5
Ситуация с поставками Leopard 2 превращается в комедию
7
Intel Arc Battlemage появится не ранее 2024 года
1
Китай недоволен сбитием их «шпионского аэростата» ВВС США
+
Ученые обнаружили планету, лишь половина которой пригодна для жизни
4
Voyah представила премиальный электромобиль для России – новый конкурент для Toyota Camry и Kia K5
+
Подержанные видеокарты после майнинга могут стать выгодной покупкой
1
Виртуализированные вредоносные программы через Google Ads заражают ПК
+

Популярные статьи

Топ 3 лучших бюджетных видеокарт, которые стоит купить в 2023 году
16
5 причин, по которым я купил в мощный игровой ПК бюджетный SATA SSD, а не M.2 NVMe SSD
36
Мой личный опыт использования Xbox series S в 2023 году
6
Как я весь год просидел на Radeon RX 6500 ХТ, и почему не хочу покупать GeForce RTX 3070 Ti
89
О невероятно шумных PlayStation 4 Pro - личный опыт
10
Когда США поставят Украине истребители F-16 – кто ещё передаст свои самолёты, и почему это неизбежно
16
О выходе из строя недорогих СЖО по окончании гарантийного срока
61
Краткий обзор корпуса Asus Prime AP201 - топ за свои деньги
39
Краткий обзор XFX Qick 319 Radeon RX 6700 XT Black - топ за свои деньги
46
О красной неадекватности и объективности тестирования - империя наносит ответный удар
71

Сейчас обсуждают

Сергей Vorvort
23:09
Ключевое слово - с правильной настройкой. Говоря о 4К я всегда подразумеваю ультра настройки без трассировки. Современные Radeon, начиная с 6800 и заканчивая 7900ХТХ, отлично справляются и дают комфор...
О красной неадекватности и объективности тестирования - империя наносит ответный удар
dmitry07
23:08
Российские военные заняли более трети Бахмута (Артёмовска), сообщает издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на офицера ВСУ Дениса Ярославского.
Генсек ООН признал снижение перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине
dmitry07
23:08
Материальный ущерб для Белорусской ССР от действий немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны оценивается минимум в $2,3 трлн.
Генсек ООН признал снижение перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине
Андрей Филиппов
23:07
Надо устанавливать сразу - тогда не смогут отнять. У меня kerbal sp таким образом остался. Но вообще, конечно, это уже совсем некрасиво. Подарили, так будьте любезны сами из ситуации выход искать, раз...
Epic Games Store изымает у россиян и белорусов подарочные копии Dishonored Death of the Outsider
Вадим Андриевский
23:06
Потому как антифриз нацелен на взвешевание загрязнений в жидкости и не дает ей залегать.плюс антикорозионные свойства и легкая смазка. Пс сам пользуюсь.
О выходе из строя недорогих СЖО по окончании гарантийного срока
Вадим Андриевский
23:03
Башня - это уже давно забытый век.
О выходе из строя недорогих СЖО по окончании гарантийного срока
Вадим Андриевский
23:03
Скажу так - СЖО не для ламеров. Окисление происходит везде и это нужно устранять. Намного проще или целесообразней сделать сжо с али - все детали будут заменимы.
О выходе из строя недорогих СЖО по окончании гарантийного срока
REY_B_
23:00
За 5 лет курс турецкой лиры к доллару, упал в 5 раз. Теперь ещё и землетрясение. Судя по фоткам, оказались уничтоженными целые городские кварталы многоэтажек... Новые истребители, последнее, что сейч...
Турция может отказаться от покупки F-16 у США и купить их у Европы , Китая или России
swr5
22:58
Наступает следующий важный этап в деградации умственных и волевых способностей индивида и обезличивания населения земного шара.
Microsoft объявит об интеграции ChatGPT в свою операционную систему Windows
Slow Mo
22:58
Святой человек ,его даже Пу не трогает
Украина готовит элитное подразделение «Лютых» для уничтожения ЧВК «Вагнер» Пригожина
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем