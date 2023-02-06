По всей видимости, новые уступки будут. И, в апреле дело не закончится.

реклама

Новости не понравятся фанатам Xbox, поскольку сама компания Microsoft уже не уверена в своей возможности провести сделку с Activision Blizzard. Техногигант ожидает, что регулятор Великобритании (CMA) после расследования выступит против сделки. Также компания ожидает, что Европейская комиссия может помочь в деле. Как и у всех компаний в Европе, у Microsoft есть права, этого у нее не отнять, и они могут помочь в победе над регуляторами.

Напомню, что на прошлой неделе Bloomberg сообщило, что сделка была близка к разрешению в Европе. Тогда компания пошла на уступки с Европейским Союзом, однако FTC из америки испортила все планы руководителей. Это объясняет, почему руководители были так уверены в том, что сделка будет завершена к марту 2023 года. Но, FTC быстро подала иск в суд, а ЕС начал свое глубокое расследование, в ходе которого нашлись новые проблемы. ЕС уже отослал документ с возражениями Microsoft, чтобы компания могла решить некоторые ошибки до апреля, и увеличить шансы на принятие решения в пользу сделки. Однако компании Microsoft теперь придется бороться не только с FTC, но и с CMA. Регулятор Великобритании готов после глубокого расследования подать иск в суд.

Сегодня с негативными новостями пришло издание VGC вместе с The New York Times. В материале говорится, что юристы Microsoft ожидают, что антимонопольный орган Великобритании выступит против сделки. Тем не менее не все так печально в Европе. Европейская комиссия сможет помочь в деле, по крайней мере так считают "анонимные лица". По словам анонимов, Microsoft готовится давить на регуляторов уступками. В конечном итоге техногигант хочет сделать так, чтобы регуляторы в Европе сказали "да" сделке после уступок, видимо существенных. Для борьбы с CMA используется такая же тактика, как и с ЕС.

Юристы Microsoft ожидают, что CMA выступит против сделки. В свою очередь Европейская комиссия открыта для потенциальных средств правовой защиты.

По всей видимости, американский техногигант сосредоточился на сделке в Европе. Видимо, разрешение сделки в Европе поможет в будущем в борьбе с FTC. Да и судебное разбирательство в Америке начнется только в конце года. Если до этого момента Европа примет уступки Microsoft, то в этом случае FTC будет выглядеть довольно глупо в глазах коллег.

Однако The New York Times предупреждает, что дело может пойти совсем иначе. Любой регулятор может начать давить на другого, как делала FTC с ЕС. В итоге то FTC добилась своего, и смогла сделать так, чтобы ЕС расследовал сделку до конца.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

В прошлом году техногигант защищался от FTC. Юристы обвиняли комиссию в нарушении конституции и действующего законодательства страны. Однако в итоге компания полностью отказалась от своих заявлений, и в этом году в Америке все тихо. Похоже, Microsoft не собирается урегулировать иск в Америке.