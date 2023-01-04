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Microsoft делает вид, что не знает бюджеты, даты выхода и разработчиков Call of Duty
Таким образом, техногигант желает победить FTC в суде.
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Многомиллиардная сделка Microsoft с Activision все еще сталкивается с проблемами, это например суд с FTC, вчера, кстати, прошло первое досудебное слушание, или например глубокое расследование в Европе от регулятора Великобритании CMA. Недавнее одобрение сделки в Чили, вероятно техногиганта порадовало, но долго радоваться не пришлось из-за FTC, борьба с которой обостряется. За один только декабрь было выпущено много различных крупных документов, где имеется куча заявлений, цитат, и обвинений, очень легко запутаться. И вот, Мэтт Столлер из The Verge обнаружил интересный отрывок в 37-страничном документе, ответе Microsoft на обвинения FTC в начале декабря.

Microsoft делает вид, что не знает, кто является разработчиком Call of Duty, не знает даты выхода шутера, а также не знает бюджеты... Техногигант просит комиссию подкрепить свои заявления про важность франшизы на рынке. И, это хороший ход от юристов.

Microsoft не обладает знаниями или информацией, которых достаточно для формирования убеждения в правдивости заявлений Федеральной торговой комиссии США. Мы не знаем положение франшизы Call of Duty на рынке и ее первоначальную дату выхода, мы также не знаем график выхода шутера, ресурсы студий и бюджеты, которые выделяет Activision на популярный шутер, мы также не имеем информации о том, какие студии прикладывают руку к работе над Call of Duty;

Да-да, все верно, Microsoft заявила, что не знает даже первоначальной даты выхода шутера, хотя, такую информацию можно найти буквально по маленькому запросу в Google. Таким образом, FTC должна подкрепить свои обвинения новыми данными, найти все студии, бюджеты, дату выхода, и так далее. И это, конечно, не может быть правдой, поскольку, найти первоначальную дату выхода шутера в Google не представляет особой сложности (29 октября 2003 года). Любой пользователь Google может найти дату выхода любого шутера, а Microsoft, скорее всего, узнала подробную информацию по студиям, графикам и бюджетам при изучении Activision для приобретения.

Microsoft просто специально это делает, для того, чтобы помешать FTC делать свою работу. Дело в том, что торговая комиссия сделала много заявлений о том, что Call of Duty является важной франшизой, которая влияет на игровую индустрию, и покупка которой, серьезно пошатнет конкуренцию на рынке консолей, и даже подписочных сервисов. Затягивание времени тоже работает, чем и занялась сейчас Microsoft... Даже такие банальные вещи работают в суде.

Чего сейчас хочет техногигант заставляя FTC искать банальные вещи, неясно. Вероятно, техногигант хочет создать как можно больше препятствий для FTC, чтобы в конце концов комиссия сдалась и отдала безоговорочную победу техногиганту, заодно приняв сделку. Короче говоря, сейчас Microsoft борется не за саму Activision, а за одну популярную франшизу Call of Duty, при чем борется она не с регуляторами, а с самой Sony, поскольку некоторые источники утверждают, что Sony работала вместе с FTC, и просила помочь в прерывании сделки. 

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Учитывая все аргументы Microsoft, а также мнения других стран, которые уже одобрили крупную сделку, весь суд завершится в пользу техногиганта, и произойдет это, до марта 2023 года, как и предрекали многие инсайдеры.

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#microsoft #activision #infinity ward #activision blizzard #call of duty #ftc
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