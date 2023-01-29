Что-то тут нечисто. FTC действует по нестандартным протоколам.

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Многомиллиардная сделка Activision Blizzard и Microsoft была на грани урегулирования в Европе, однако американская организация FTC помешала одержать победу над регуляторами в Европе. Как оказалось, решение о проведении сделки могло быть положительным от ЕС уже в прошлом году, вероятно, Microsoft пошла на уступки с Европейским Союзом еще в прошлом году. Но, так как Microsoft работает не только в Европе, но и в США, одобрение требуется и со стороны федеральной торговой комиссии США. FTC тоже вело свое глубокое расследование по делу, однако когда только стало известно про шанс на урегулирование претензий от ЕС, сразу был подан соответствующий иск в суд США, чтобы остановить сделку.

Согласно недавнему отчету Bloomberg, вся история куда запутаннее чем нам казалось до этого момента, а еще стало ясно, почему все руководители в прошлом году были так уверенны в том, что сделка завершится до марта текущего года. Обычно, после одобрения сделки крупным регулятором, другие регуляторы следуют такой же тактике и одобряют сделку на всех рынках, и в Азии, и в США, и в Южной Америке. ЕС является тем самым крупным регулятором, к которому прислушиваются остальные, и зачастую, ЕС делает окончательное решение по сделке.

Источник Bloomberg сообщает, что FTC подала иск в суд на сделку слишком рано, а все потому, что у регулятора было желание опередить коллег из Европейского Союза, так сказать внести свою лепту в развитие дела. ЕС готовился к переговорам, где, вероятно, и обсуждались бы уступки от Microsoft. Издание пишет, что федеральная комиссия подала в суд на компанию спустя всего несколько часов после того, как переговорила с коллегами из Европы. Руководство комиссии общалось с регулятором из Европы, и по телефонному разговору им сказали, что они близки к заключению соглашения. Быстрое собрание комиссии и иск поменяли ход дела в худшую сторону, замедлив сделку, и добавив проблем Microsoft, заставив заключать новые соглашения с другими компаниями и идти на существенные уступки.

FTC подала иск в тот же день, когда узнала о вероятном соглашении с ЕС, чтобы предотвратить подписание соглашения техногиганта и регулятора в Европе. Согласно источникам, FTC действовала быстрее, чем ожидалось аналитиками, обычно американский регулятор ведет расследование до последнего дня, и только потом принимает окончательное решение по делу, в этот раз комиссия действовала по нестандартному протоколу.

Реакция и иск от FTC, скорее всего, способ опередить европейцев в попытке сформировать окончательное решение по сделке - Барри Нигро, Fried Frank Harris Shriver & Jacboson LLP.

Все что официально известно про федеральную торговую комиссию (FTC), это то, что она обеспокоена сделкой Microsoft, поскольку та угрожает конкуренции. Сделка может дать неоправданное преимущество на рынке мобильных игр и стриминговых сервисов. Также комиссия беспокоится за игровые подписки и эксклюзивность Call of Duty. Такое же мнение, и у британского регулятора CMA.

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Ожидается, что в конце весны нам раскроют решение по делу. В середине апреля решение по сделке дадут CMA и ЕС, а вот FTC, должна убрать иск, иначе дело задержится минимум до августа, а то и дольше. Вероятно, Sony работает вместе с FTC, ибо объяснить действия регулятора сложно.