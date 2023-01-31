Xbox Developer Direct было мало.

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Xbox проведет еще несколько презентаций в этом году, летом и весной — специально для Starfield. Вероятно, данное мероприятие будет проводиться в рамках ежегодной выставки E3. Очередное мероприятие пройдет летом в Лос-Анджелесе, подтвердило Xbox Wire.

Вчера прошла первая презентация от Xbox в этом году, разработчики из Turn 10 показали геймплей Forza Motorsport и перенесли проект на 2023 год (не весна, а любой сезон теперь). Также показали Redfall, проект выйдет 2 мая, как и говорили инсайдеры. Была показана новая стратегия Minecraft Legends, она выйдет в апреле. А еще представили Hi-Fi Rush - экшн-ритм игра.

Мы знали, что Xbox проведет отдельное мероприятие для Starfield, однако новые подробности говорят несколько иное: компания подвела итоги Developer Direct на Xbox Wire, кратко показав все анонсы. В конце поста, можно найти слова, что в этом году вернется ежегодная выставка в Лос-Анджелесе.

Как мы уже говорили ранее, мы собираемся уделить больше внимания Starfield на отдельной презентации, готовится отдельное шоу. В дополнение к этому мероприятию, мы готовимся к встрече с поклонниками этим летом в Лос-Анджелесе, мы вернемся на наш ежегодный показ. Наши команды напряженно работают и с нетерпением ждут возможности поделиться информацией с вами.

Что это, отдельный шоукейс, или показ в рамках выставки E3 - неясно. Напоминаю, что E3 возвращается в этом году после отсутствия в прошлом из-за пандемии. Вполне возможно, что компания имела в виду ежегодную выставку E3 или Summer Game Fest. Но, есть вероятность, что создатели пойдут дальше и проведут собственное мероприятие летом.

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Как показали последние годы (спасибо пандемия), крупные компании могут обойтись и без конференций, проводя свои собственные показы. Необязательно ехать на E3, ждать целый год, чтобы анонсировать кучу проектов, можно это делать чаще и быстрее. Но Microsoft никогда не отказывала себе в удовольствии принять участие на крупной выставке, так что, вероятно, мы увидим Xbox на E3.