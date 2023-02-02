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Фанаты Marvel's Avengers подали петицию с прошением разработать сиквел
Игра провальная, или хорошая. Определитесь уже.
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Marvel's Avengers самая странная игра от Square Enix вышедшая в 2020 году. Проект прожил почти три года. Недавно создатели объявили, что прекращают поддержку игры. В конце текущего года проект будет официально мертв. Эксперимент Crystal Dynamics получился смешанным: одни воспринимают проект негативно, а другие вполне себе позитивно. В конечном итоге по продажам игра самый настоящий провал, ведь в игровой индустрии решают не фанаты, а доходы и продажи. Однако все странные решения не смогли отбить желание играть у преданных фанатов, и сообщество просит сиквел от Crystal Dynamics.

В Marvel's Avengers продолжают играть люди. Те, кто безумно фанатеет от вселенной Marvel. И вот эта малая часть сообщества больше всех двигает и развивает франшизу. Хотя, в истории видеоигр так было всегда — меньшинства делают больше, чем остальные. Малое количество игроков подало петицию на Change.org. В описании фанаты попросили разработчиков создать сиквел Marvel's Avengers. Длинное фанатское послание содержит пожелания разработчикам и описывает почему проект должен получить сиквел. Так почему же продолжение провального проекта — правильный путь для Square Enix?

Если взять урок со всего, что произошло с Embracer и Marvel's Avengers, можно сделать отличное продолжение. Многие из нас считают, что вы можете сделать полноценное продолжение этой игры.

Далее игроки по пунктам разобрали, почему проект должен получить сиквел. Предложения это хорошо, но их еще нужно реализовать, что в разы сложнее. Игроки предлагают добавить в игру новую модель монетизации — подписка, вместо платной косметики. Я так понимаю, оплатив определенную сумму в месяц, вы будете получать весь контент на этот период.

Также они предложили добавить боевой пропуск с косметикой и другими бонусами. Как это сходится с подпиской, не совсем ясно. Также в предложениях упомянули прозрачность в отношении планов по развитию и DLC - разработчики должны делиться планами с сообществом и вносить правки смотря на отзывы.

Чего игроки сильно боятся, так это закрытия проекта. Некоторые сказали, что играют в Marvel's Avengers сотни часов в месяц, даже спустя два года игра не устарела для них. В то же время, фанаты тратят около 30-50 часов на другие игры. То бишь, Marvel's Avengers для некоторых — настоящий отдых, потеря которого, повлияет на жизнь.

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Что будет с петицией, пока неясно. Создатели пока что не комментировали петицию. На данный момент под ней подписалось около 2 тысячи человек. Учитывая такое количество подписавших петицию, шансы на сиквел маловероятны. Как бы того не хотело меньшинство — пока большинство не решит, что хочет, ничего не выйдет. Square Enix хочет денег, а не счастья для фанатов. В петиции также упомянули файлы, которые будут утеряны, если проект отменят: голосовые линии для Ше-Халк и Капитана Марвел, а также тонна косметики.

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#square enix #marvel avengers
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