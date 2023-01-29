Microsoft же, торопит разработчиков, и релиз может оказаться провальным, как и Cyberpunk 2077.

реклама

Вот и прошло мероприятие Xbox Developer Direct. Оно показало нам тонну положительной информации, если не учитывать перенос Forza Motorsport до второй половины 2023 года. Компания Microsoft рассказала про Forza, Minecraft: Legends, и про Redfall, объявив дату релиза - 2 мая. Также была показана игра Hi-Fi Rush от Tango Gameworks. Игра сразу начала продаваться в цифровом магазине Steam после показа и анонса соответственно. Хороший маркетинговый ход отлично сработал, игра получила хорошие отзывы. Это стало шоком для сообщества, но не для инсайдера Horns, поскольку тот, говорил об игре еще до мероприятия.

Теперь этот самый инсайдер Horns, воодушевленный правильным предсказанием сделал еще одно важное заявление, которое тянет на самый настоящий скандал, как любят говорить иностранные СМИ. Как оказалось, самые масштабные проекты сейчас, находятся в плохом положении. По мнению Horns, для релиза в хорошем состоянии Starfield и Redfall нужно больше времени на разработку. Два крупных хита 2023 года должны быть перенесены, а в ином случае придется довольствоваться Cyberpunk 2077 2.0. По словам инсайдера, Microsoft торопит студии, заставляя выпустить игры как можно раньше. Желательно, чтобы релиз состоялся этим летом, а показ Starfield весной, через пару месяцев. Таким образом, техногигант желает вернуть убытки от подразделения Azure.

По словам Horns, в данный момент руководство Bethesda просит у Microsoft дополнительное время на разработку проекта. Неизвестно, получит ли Starfield это время, или нет. Если проект будет показан этой весной, а выйдет летом — нет, разработчики не получили время. Если же, игру покажут летом, а она выйдет осенью либо зимой, то, радуйтесь — проект получил время на полировку. Хотя, по заявлению инсайдера, даже такого времени может не хватить, чтобы доделать игру в срок, и привести ее в идеальный вид. Вероятно, на релизе будут иметь место различные глюки и технические ошибки, и также плохая оптимизация. Тот же инсайдер заявил, что в таком состоянии также находится Diablo 4 от Blizzard, и дата релиза 6 июня — сомнительная. Вероятно, он намекает на скорый анонс переноса проекта на зиму.

Redfall выходит первой, 2 мая. Проект все еще находится в плохой форме, разработчикам необходимо больше времени на полировку. Хотя, даже так, проект выглядит лучше, чем Starfield сейчас. Bethesda желает получить больше времени на полировку от Microsoft. Если разработчики добьются своего, то тайтл выйдет не ранее осени 2023 года. Если Microsoft надавит на студию, то тайтл выйдет летом текущего года. Если Starfield выйдет в июне, не ожидайте ничего хорошего от технической части.

Пока что, мы не знаем дату релиза Starfield. На прошедшем Xbox Developer Direct, никаких анонсов по поводу масштабного проекта не сделали. Были многочисленные намеки на анонс и показ в ближайшее время, и вероятно, сейчас у игры решающий этап — победа либо за жадностью, либо за качеством. Первые шаги, которые стоят на стороне жадности, уже сделаны. Видимо, Microsoft серьезно желает убить проект Bethesda. Также, как было с Cyberpunk 2077.

Redfall должна выйти 2 мая, однако многочисленные утечки говорят, что она уже отложена. Об этом скажут позже, ближе к дате релиза. Видимо надеются, что игру успеют доработать в срок. Что ж, удачи разработчикам в этом деле.

Вообще, проекты неоднократно откладывались. И Starfield, и Redfall, и даже Forza Motorsport. Недавно также прошли масштабные сокращения на 10 тысяч рабочих, что вновь ударило по разработчикам, включая студию Bethesda. Сильнее всего пострадали создатели Halo, но у Bethesda все меньше и меньше свободных ресурсов для работы. Продайся техногиганту и умри, не достигнув мечты (c).

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Если Microsoft поторопится, то положение у компании на рынке будет незавидное. Сейчас Xbox и так плохо продается, а если эксклюзивы окажутся плохими, то и вовсе смысла в консоли не будет. Можно взять PlayStation, где игр больше, они качественнее, и обновляются быстрее. Учитывая, что Sony готовит к релизу игры от сторонних разработчиков, то у Microsoft нет права на ошибку. Хотя, доверие к Bethesda все еще перевешивает все переживания и заявления инсайдеров. Надежда на то, что разработчики примут правильное решение, остается до релиза. В конце концов, у каждой компании есть право на ошибку, и даже у легенды индустрии, которая только радовала фанатов все эти годы.