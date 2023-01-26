Руководство предпочитает бороться силой, а не проигрывать общественности и рабочим.

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По всей видимости, Proletariat Studio не станет третьим профсоюзом Activision Blizzard, ведь руководство предприняло все необходимые меры для победы над рабочими, борясь за контроль. Напомню, что 10 января альянс работников пролетариата (PWA) подал заявку на создание профсоюза, однако руководство компании запретило это делать, и возможность воплотить мечту в реальность можно было бы пройдя голосование через NLRB. Но, по всей видимости не все мечты исполняются в итоге, поскольку голосование не состоится официально. Спонсор PWA - CWA заявил, что отзывает требование о проведении соответствующего голосования NLRB.

Communications Workers of America Union отозвал свой запрос на проведение представительских выборов в студии Proletariat компании Activision Blizzard - представитель альянса.

К большому сожалению, генеральный директор студии решил перенять тактику старшей компании - Blizzard и ответил на желание рабочих создать профсоюз конфронтацией. Как и другие руководители, директор провел ряд собраний, которые деморализовали и лишили группу власти, сделав невозможным проведение свободных и честных выборов по итогу. Директор воспринял желание сотрудников, как нападение на себя любимого.

По словам инженера-программиста Proletariat Дастина Йоста, именно эти собрания подорвали возможность создания профсоюза, поскольку теперь большинство сотрудников против голосования. Вместо того чтобы уважать общественность, рабочих, CWA и профсоюзы, генеральный директор студии воспринял все как предательство со стороны работников. Вместо того чтобы договориться с сотрудниками, он просто атаковал по всем фронтам, вызывая вину у рабочих. Встречи принесли плоды и многие отказались от идеи создания личного профсоюза в студии, хотя переговоры вполне могли бы состояться и пройти успешно, ведь ранее Raven смогла победить руководство голосованием.

В прошлом году студия была приобретена компанией Blizzard для работы над расширением Dragonflight для World of Warcraft. После релиза крупного расширения работники решились на создание собственного профсоюза, без какой-либо агрессии запросили разрешение у руководителя, но тот, уже вошел во вкус, понял, как круто быть высшим в Blizzard. По всей видимости, в студии есть проблемы с контролем и рабочим процессом, просто так никто не будет просить делать то, что мешает руководству, очевидно. Но, в отличие от руководителей Raven, глава Proletariat оказался настойчивее.

Мы отзываем наше прошение о выборах в профсоюз и искренне надеемся, что руководство будет уделять первостепенное внимание проблемам. Они побудили нас создать свою организацию, я по-прежнему считаю, что профсоюз - это лучший способ для работников убедиться в том, что голоса сотрудников будут услышаны руководством.

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Что иронично: пока Proletariat отступает и не хочет биться за свою свободу и равенство, Ubisoft Paris лишь усиливает давление на генерального директора. Уже в пятницу пройдет первая забастовка студии, если Ubisoft не согласится выполнять требования профсоюзов Solidaires Informatique: четырехдневная неделя, повышение зарплаты и прозрачная политика руководства в отношении рабочих по всему миру.