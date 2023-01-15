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Activision Blizzard отказывается признавать профсоюз студии Proletariat Games
Профсоюзы зачастили в крупные компании.
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Резко сотрудникам в крупных компаниях захотелось создать свои профсоюзы, и это гарантируется законом, но крупные компании по типу Activision Blizzard с таким развитием событий не согласны. Activision отказалась добровольно признавать профсоюз студии Proletariat Games, об этом в блоге написали сотрудники из Proletariat Games, а записка была лично подписана руководством студии. В блоге студия заявила, что начала процесс голосования в Национальном совете по трудовым отношениям. При этом отметив, что многие сотрудники компании желают отдать свой голос за профсоюз лишь анонимно, видимо, Activision уже готовит списки недовольных?

Данный вариант — самый справедливый в отношении профсоюза и крупной компании, это также позволяет получить голос от всех сотрудников и узнать различные точки зрения. Создание профсоюза — важное решение, и потребуется некоторое время, чтобы изучить дело и лучше понять его последствия, в особенности для самой Activision Blizzard:

Руководство Proletariat Games всегда было и останется сторонником интересов трудящихся;

Также по этому поводу высказался профсоюз Communication Workers of America. Напомню, что он совместно со студией работал над созданием профсоюза, так вот, он выразил несогласие с действиями крупной компании Activision Blizzard.

Высшее руководство Activision отклонило просьбу поговорить по поводу нейтралитета и профсоюза, нас заставляют пройти через официальные выборы через NLRB, несмотря на то, что большинство наших участников и сотрудников подписали профсоюзные карточки;

Как заявил профсоюз CWA, руководство Activision действовало прямо по специальному учебнику, в котором описывается, как уничтожить профсоюз и помешать нейтралитету сотрудников — такую практику часто используют крупные компании по типу Activision. Напомню, что сотрудники Proletariat изъявили желание создать свой профсоюз в конце прошлого месяца.

Ранее профсоюзы уже создавались в Activision, например у Raven Software и Blizzard Albany это получилось успешно, но только после того, как они прошли процесс официального голосования через NLRB, сразу признавать их затею никто не захотел, и не сделал соответственно.

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Также отмечу: на прошлой неделе в Microsoft добровольно признали профсоюз созданный в студии Zenimax, все это было сделано в рамках соглашения о трудовой нейтральности, которое было заключено с CWA в июне прошлого года. Кстати, это было связано со сделкой с Activision, а сейчас техногигант заявляет, что хочет приобрести компанию, чтобы привнести в Activision свободу трудящимся и обеспечить им наилучшие условия для работы.

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#activision #activision blizzard
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