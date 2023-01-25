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Том Хендерсон: в марте пройдет презентация Starfield
А анонс презентации может состояться на Xbox Developer Direct, сегодня.
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Скайрим в космосе не за горами, по мнению надежного инсайдера Тома Хендерсона, презентация масштабного проекта от Bethesda состоится совсем скоро.

До нового мероприятия Xbox Developer Direct рукой подать, сегодня ночью в 11 по МСК пройдет прямая трансляция, где разработчики покажут новые игры. За один час трансляции, Microsoft собирается показать геймплей Forza Motorsport, рассказать про особенности обновления TES: Online 2023 года, также хотят поведать про фишки Redfall и про Minecraft: Legends. Самый ожидаемый проект от Bethesda на презентацию не попал, но по мнению надежного инсайдера ждать придется не так уж и долго.

Bethesda и инсайдеры уже подтвердили, космический скайрим будет показан отдельно на крупном мероприятии. Похоже, что дату презентации раскроют совсем скоро, и вероятно, это произойдет на самом Xbox Developer Direct. А дальше можно будет даже дату релиза предсказывать, гадать проще, когда тебе уже анонсировали показ.

По сообщениям от Insider Gaming, Том Хендерсон считает, что компания Bethesda готовит специальное мероприятие на первую неделю марта. Некое крупное ежегодное мероприятие, если быть точнее. Согласно заявлению Тома, на мероприятии не будет возможности ознакомиться с игрой (билд для прессы). Также инсайдер не дал больше информации по поводу наполнения презентации, пока неясно какие аспекты проекта будут показаны, и будут ли участвовать другие студии в мероприятии. Также, Том Хендерсон подтвердил, что Redfall выйдет на ПК и консолях 2 мая. Проект также может быть показан на грядущем мероприятии, после Xbox Developer Direct, так сказать закрепить успех никогда не поздно.

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Сами разработчики дают намек на скорый показ Starfield, я все также придерживаюсь теории, что на Direct анонсируют дату презентации масштабного проекта. Где-нибудь в конце, как подарок для самых терпеливых будет анонс. А что, звучит довольно неплохо, и аудиторию подогревает, перед показом, и доверие повышается.

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#microsoft #xbox #bethesda #starfield #том хендерсон #xbox developer direct
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