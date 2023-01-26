Разработчики обещают, что киберспортивные команды останутся прежними.

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Компания Blizzard была вынуждена закрывать проекты в Китае. В офлайн ушли многие игры из-за закончившегося соглашения с NetEase. Партнера в Китае найти не получилось и теперь игроки будут лишены возможности поиграть в игру на своих аккаунтах, сохранения также могут стереться навсегда. Однако на киберспорт это повлияет не сильно, в этом уверенны руководители американской компании, хотя незначительные изменения придется внести.

В 2023 году в лиге Overwatch будут незначительные изменения, при этом все команды с Востока и Запада приедут на соревнования в полном составе, ожидает Blizzard. Компания заявила, что для игроков с Китая были подготовлены соответствующие меры. Вероятно, основатели лиги несколько поменяли правила, чтобы китайцы смогли без проблем уезжать из Китая на соревнования Blizzard, а аккаунт у них все равно не на китайский серверах.

Руководитель отдела коммуникаций Activision Blizzard Esports заявил, что отдел усердно работает и в скором времени создатели лиги поделятся подробностями 2023 сезона. Как заявил руководитель, ни одна команда из Китая не пропустит очередную Overwatch League после ухода проектов в офлайн в Китае.

Мы с нетерпением ждем шестого сезона OWL, в котором мы ожидаем полный состав команд с Востока и Запада.

Также руководитель заявил, что на следующей неделе будет выпущен ролик, в котором подробно опишут изменения OWL 2023 года, расскажут чего ждать, какие награды и соревнования.

Это должно убрать сомнения киберспортсменов в том, что их карьера закончена из-за действий NetEase. Вчера команда Chengdu Hunters написала в Твиттере "до свидания", когда отключили Overwatch 2 в Китае. Вероятно, команда прощалась с игрой от лица обычных игроков, а сами они продолжат, как и всегда играть в лиге без изменений.

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Чтобы возобновить работу серверов в Китае, Blizzard должна найти нового партнера в Китае. Это вряд ли простая задача, поскольку за несколько месяцев, никто к американцам так и не обратился. Учитывая, что NetEase также испортила репутацию Blizzard в Китае, то сотрудничество найти еще сложнее. Tencent точно не пойдет на сотрудничество, поскольку она уже начала работу над аналогом World of Warcraft для китайцев. Даже предположить, кто станет новым партнером американцев — трудно.