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Уволенный руководитель World Of Warcraft заявил, что Blizzard продолжает негативно оценивать рабочих
А негативная оценка — это увольнение, понижение, и так далее.
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Activision Blizzard - компания месяца, января 2023 года. Столько негативных новостей получить, это еще нужно постараться, но они продолжают. Недавно был уволен ведущий инженер World of Warcraft, и он пролил свет на работу в компании, и то, как руководители "убивают" возможности "неугодных" сотрудников. Согласно его заявлениям, Брайан Бирмингем был уволен после того, как провалил выполнение квоты по негативной оценке рабочих. Высшие руководители хотели увидеть, что ведущий инженер негативно оценил пять сотрудников, но он этого не сделал.

Отмечу, что Брайан работал в компании более 17 лет, и вот теперь, за обычную справедливость и честность его самого уволили. Теперь, когда к его увольнению и заявлениям приковано СМИ и общественность, он пытается показать истинные методы руководителей Blizzard. По всей видимости условия труда в компании не особо поменялись с момента 2021 года, когда были опубликованы подробности жесткой политики руководителей Blizzard.

Бирмингем написал в Твиттере, что спорная и несправедливая политика оценки работников была введена в 2020 году. С того момента высшее руководство ожидало, что пять процентов оценок будут иметь низкую, негативную оценку. Она уменьшает возможности сотрудника, понижает зарплату и всячески блокирует его развитие внутри компании.

В 2021 году все вместе мы боролись, показывали, что политику необходимо отменить. Я надеялся и верил, что политика в итоге была отменена.

В прошлом году были судебные заседания по делу сексуальных домогательств в компании, этим воспользовались сотрудники для возобновления справедливых рабочих условий, но, продолжалось это недолго. Высшее руководство полностью отменять квоту на негативные оценки не пожелало, вероятно, процент негативных оценок был снижен, но не удален полностью, несмотря на угрозы и письма к руководителям.

В конце инженер сказал, что он не держит злобу в отношении рабочих в Blizzard, все проблемы доходят до высшего руководства, а оно "разрывается на части". Он сказал, что начальство должно стыдиться за свои действия, но, кому до этого дело.

Как мы видим, в компании до сих пор используется политика "тоталитарных условий". Руководство не хочет слушать сотрудников, оно не хочет решать проблемы и платить больше тем, кто этого заслуживает, а вот меньше — всегда пожалуйста, ведь это возможность выплатить себе очередную премию за работу. По всей видимости, в компании продолжается практика увольнения тех, кто пытается противостоять традиционной жесткой системе управления руководства. Никакие судебные дела и скандалы с профсоюзами Blizzard не учат, что же руководству нужно, чтобы научить его?

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Сами руководители заявляют, что система оценок работает эффективно и помогает улучшать эффективность "неэффективных" сотрудников. Если рабочий не соответствует ожиданиям компании, то ему дают обратную связь, чтобы он быстрее мог выполнить план и улучшить свою работу. Руководители, одним словом, пытаются защитить систему, которая "убивает" и приводит к выгоранию, а всех несогласных, особенно если они на высоких должностях, увольняют, правда с Брайаном получилось как-то неправильно.

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#blizzard #activision #world of warcraft #игровая индустрия
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