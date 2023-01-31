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Во втором сезоне Modern Warfare 2 вернут хардкорный режим
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Сейчас игра Modern Warfare 2 переживает не лучшие времена, да, после нескольких месяцев после релиза онлайн начал стремительно падать, игроки уходят к конкурентам, а доходы закономерно уменьшаются. Игра года по мнению NPD имеет много технических проблем, странный интерфейс и... Вечные переносы, что уж говорить, если даже второй сезон по итогу решили перенести на 15 февраля вместо 1 числа. Но, во втором сезоне разработчики введут интересный режим — хардкорный.

Разработчики уже в Твиттере начинают делиться подробностями по поводу нового сезона, все основные моменты будут раскрыты до публикации в блоге. Разработчики решили вернуть хардкорный режим без HUD и с увеличенным уроном. В этом режиме игрокам уменьшают здоровье, то есть, вы можете умереть буквально от одного меткого выстрела, если хорошо попадать в голову то можно сыграть с отличным К/Д, а вкупе с ТТК Modern Warfare 2 это будет самый настоящий тактический шутер с динамикой. Разработчики также ограничивают HUD в этом режиме, оставляя самые основные детали на экране, а подсказки долой.

Обычно, в хардкорном режиме работает дружеский огонь, вы сможете убить своего товарища по команде также, как и любого другого врага, вероятно, это может быть наказуемо, если функционалом злоупотреблять ради своей выгоды или наказания неугодных. Подробности изменённого хардкора опубликуют на этой неделе, в целом, как и всю остальную информацию по второму сезону.

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Игроки на изменение отреагировали положительно. В комментариях к посту многие написали W (победа), видимо, это популярный режим в Modern Warfare 2, а оно и немудрено, таким образом мы попадаем в самый настоящий Rainbow Six с милитари тематикой и динамикой.

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#activision #infinity ward #modern warfare 2 #warzone 2 #modern warfare
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