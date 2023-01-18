Кто там говорил, что 16 ГБ хватает в 2023 году?

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Forspoken от Square Enix подписывает себе смертный приговор системными требованиями, поскольку большинство игроков имеет лишь 16 ГБ оперативной памяти, тогда как проект требует 24 ГБ для "приятного" геймплея в 30 кадров в секунду. Очень высокие требования, и то, при таких спецификациях вы позволите себе лишь среднюю производительность в виде 30 FPS. Чтобы получить 60FPS в разрешении 2160p, вам понадобится около 32 ГБ памяти, а желательно даже больше, чем рекомендуется.

Новость появилась в Twitter, и была воспринята фанатами резко негативно, рекомендации к вашему ПК слишком высоки, говорит сообщество. Некоторые пользователи говорят, что оптимизация будет на плохом уровне на релизе, когда проект выйдет на рынок, 24 января. Что интересно, так это то, что твит один раз был удален. Позже разработчики вновь загрузили изображение в социальную сеть, изменений в фото найдено не было, что это за манипуляция — неясно, может быть создатели обратили внимание на критику и засомневались в своих же рекомендациях и готовности игры к релизу?

Сложно сказать что будет делать издатель, но маловероятно, что разработчики ошиблись, когда называли рекомендации к вашему ПК. Перед публикацией было проведено несколько проверок различными сотрудниками, да еще и пост два раза постили, какая ошибка в таком случае вообще может быть?

Если данные рекомендации действительно отображают ситуацию с оптимизацией на ПК, то это очень плохие новости для большинства сообщества. Чтобы просто запустить и поглядеть на геймплей в 30 кадров нужно иметь хотя бы 16 ГБ оперативной памяти, похоже, что это означает игру в 720p...

Как я и сказал, 2К и 30 FPS - это 24 ГБ памяти, а вот 2160p и 60 FPS все 32 ГБ памяти. Показатели для 2023 года шокирующие, поскольку не многие могут позволить себе обновиться на такое количество памяти.

Также создатели требуют минимально иметь видеокарту RX 5500 XT на 8 ГБ видеопамяти. Чтобы запустить игру в 2К и 30 FPS нужно иметь 3070, а чтобы играть на ультрах в комфортных 60 FPS понадобится целая 4080. С процессором дела не лучше: от I7-3770 и до I7-12700. Игра потребует 150 ГБ свободного пространства на SSD.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Мы узнаем как работает игра 24 января, когда проект окончательно выйдет в релиз на PlayStation 5 и ПК. Демо для игроков на ПК не завезли, а потому, ждем тестов от блогеров, и надеемся, что игра сможет запуститься на слабых системах... PlayStation 5 видимо, получила хорошую оптимизацию.