Их еще не хватало в этом деле.

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Вот сделка Microsoft и Activision вроде как медленно движется к завершению, недавно даже были показаны признаки урегулирования проблем с американской FTC, но, в битву решили вступиться Google и Nvidia, дайте угадать по чьей просьбе... Конечно, Sony, не забываем про нее. Более года сделка находилась на грани срыва, CMA проводила расследование, в том числе ведет глубокое до апреля месяца, но как только появились шансы на то, что Microsoft избежит суда с FTC в Америке с помощью уступок, сразу же появляются новые обвинения и заявления от других технологических гигантов - Google и Nvidia, которые имеют свои стриминговые сервисы, а Google дополнительно еще и магазин мобильных приложений.

На рынке имеется необходимость равного и открытого доступа к приложениям - Nvidia;

Nvidia заявила Федеральной торговой комиссии, что против проведения такой масштабной сделки, сказав речь выше. Google выразила озабоченность по приобретению Microsoft, по мнению компании, в случае успешного приобретения Microsoft будет претендовать на несправедливое преимущество в сфере мобильных игр, подписок и стриминговых сервисов, в том числе были предоставлены документы для FTC, которые будут раскрыты на судебном заседании, вероятно.

Однако при всем при этом, компании не выступают категорически против данной сделки, то бишь, вероятно, при новых уступках или соглашениях, они уберут свою "озабоченность" в проблеме конкуренции. Напоминаю, что у Google есть свой магазин мобильных приложений Google Play, а также закрывающийся сервис Google Stadia. У Nvidia также имеется стриминговый сервис GeForce Now. То бишь компании имеют право выражать свою обеспокоенность по данной проблеме, ибо сами могут столкнуться с проблемами в будущем.

Напомню, что Microsoft заявляла, что в случае успешной сделки будет стремиться укрепиться в сфере мобильных игр, подписок и стриминговых сервисов. Неясно, каким образом повлияет приобретение популярных франшиз на Google, но, обвинения есть... Я не думаю, что Microsoft собирается забирать CoD Mobile с Google Play, это довольно глупо с точки зрения доходов, да и какой удар в таком случае будет по Google?

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Пока американский технический гигант заявляет, что эксклюзивность это путь в "пропасть", Sony и другие компании с регуляторами ей не верят, обвиняя в монополизации рынка. Хотя, не все так плохо, как может показаться, поскольку сделка уже разрешена в Бразилии, Саудовской Аравии и даже в Сербии, а также в Чили. При этом с CMA особых проблем пока не наблюдается, а с FTC решат проблему путем уступок. Так что же хотят добиться компании? Узнаем ближе к февралю, когда CMA подготовит предварительный ответ по глубокому расследованию.