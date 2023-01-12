Хотя про камеры S23 Ultra мы и так много знаем.

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Корейцы прогревают сообщество перед презентацией Galaxy Unpacked, которая пройдет уже 1 февраля, об этом сообщила компания сегодня на официальном сайте. Надежный инсайдер, который специализируется на телефонах Galaxy, опубликовал официальный тизер компании, который подчеркивает особенности новых камер S23 Ultra: улучшенный ночной режим и 200 МП.

По всей видимости, инсайдеры были правы, когда сказали про буквально "ночное виденье" в новых флагманах корейцев, будут значительно улучшены фотографии в условиях низкой освещенности. Один из тизеров подтверждает, что камера в S23 Ultra будет обновлена до 200 мегапикселей.

Оба тизера были загружены инсайдером Ice Universe в виде GIF-файла, как я и сказал, один из них подчеркивает улучшенные ночные фотографии, а второй показывает улучшенные мегапиксели флагмана. Samsung добавила и немного маркетинга в тизер: по словам создателей флагмана, новый телефон "создан для лунного света". Что ж, похоже мы сможем добиться качества уровня 4К при лунном свете.

По всей видимости будущий корейский флагман станет самым настоящим "камерофоном", и сможет конкурировать с Xiaomi 13 Ultra, в котором по слухам также установят камеру с 200 мегапикселями. От нас требуют лишь одного: подождать официальных презентаций, S23 Ultra и его способности в фотографии мы увидим 1 февраля, а протестируем к концу месяца, а вот способности 13 Ultra мы узнаем ближе к концу февраля, а протестируем и вовсе ближе к апрелю, в глобалке и того дольше ждать придется. Также напомню, недавно инсайдеры показали все расцветки для Samsung S23 Ultra, кроме базовых четырех, будет и эксклюзив, доступный лишь в ограниченных странах и только через заказ на официальном сайте. Хотя, на AliExpress такие модели благодаря перекупам появятся очень и очень быстро, главное чтобы у перекупов не выкупили весь эксклюзив раньше вас.

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Также напомню, что S23 Ultra будет оснащен процессором Snapdragon 8 gen 2 вместо родного Exynos, при чем процессор будет улучшенный, по типу Plus версии Gen 1. Вероятно, это также повлияет на качество фотографий, в том числе, ночных фотографий, о которых только и идут разговоры последние месяцы, если мы говорим про линейку флагманов S23. Правда базовая версия похвастаться таким качеством уж точно не сможет, весь маркетинг направлен именно на Ultra версию... Которая и стоить будет соответственно.