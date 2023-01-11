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GrozaX За пост начислено вознаграждение
В Warzone 2 можно забанить любого пользователя самостоятельно
Разработчикам еще учиться и учиться настраивать системы.
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Вновь сообщество Warzone 2 находит удивительные возможности, правда распространять такой функционал на Reddit было плохой идеей. Но раз уже все всё знают, то пожалуй думаю и вам стоить рассказать о возможности забанить любого игрока, для этого необходимо всего осуществить несколько действий.

Новый апдейт 01 Reloaded привнес в игру обновленную систему репортов на игроков за читерство, токсичность, багоюз и так далее. Вот только функционал допилить забыли, и подарили возможность токсичному сообществу влиять на судьбы других аккаунтов. Дело в том, что система считает игрока читером, если на него много раз пожаловаться... А тут еще и жалобу можно кидать сколько угодно раз с одного аккаунта в одном матче при наблюдении после смерти. Идеальная система в токсичном сообществе, что тут сказать...

Пользователь по имени pubgisDEAD поделился крутой возможностью на Reddit, видео демонстрирует эту возможность: игрок около 20 раз подал жалобу на другого игрока за читерство. Важно отметить, что это было сделано ради эксперимента, никаких подозрений на нечестную игру у него не было. В итоге через примерно 30 секунд игрока бесследно выкинуло из матча. Теперь игрок получил теневой бан, и ему придется объясняться поддержке, что это ошибка, а не читы. Либо, он может просто играть в максимально токсичных матчах, поскольку теневой бан, это не то же самое, что и бан: вам никто не скажет, что вы были заблокированы, однако будете играть с хакерами, токсичными игроками и багоюзерами, получившими теневой бан. А поместить вас в такой бан может любой игрок, даже не имея армию друзей или подписчиков, лишь немного терпения и вуаля!

Я гарантирую, что единственная причина, по которой система настроена таким образом, заключается в том, что античит не работает должным образом. Разработчики полагаются только на честность сообщества, но это только способствует токсичному поведению и злоупотреблению системой - Reddit;

Заблокировать игрока можно по любой причине: вас убили в честной перестрелке? А почему бы не отомстить блокировкой? Хороший контраргумент, да и посильнее будет, чем какая-то победа в одном матче, поскольку теперь игрок обречен на пожизненные мучения в Warzone. Да, такая система позволяет заблокировать настоящего хакера прямо в матче, и прервать его удовольствия от нечестной игры, однако в таком токсичном комьюнити как CoD, такая система не приживется: игроки используют возможность не по назначению.

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Большинство пользователей согласны с тем, что данная возможность реальная проблема созданная самими разработчиками. Решение у проблемы тоже довольно простое, как до такого не могла догадаться сама Infinity Ward, мне понять невозможно: просто поставить ограничение на количество жалоб от одного игрока, пусть посылает сколько угодно, однако засчитывается только один голос. Можно также заставить систему не блокировать, а посылать отрывок на рассмотрение разработчикам, там то решение будет более объективным, но зная разработчиков шутера они быстрее испортят еще одну систему, чем отполируют старую.

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