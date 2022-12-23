А в целом, ничего нового: баги, глитчи и вылеты.

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Как и каждое обновление в шутере Call of Duty, мид-сезонный апдейт для Modern Warfare 2 также принес с собой кучу ошибок, глитчей и багов. Игроки жалуются на множество проблем в игре после выхода обновления "Season 1 Reloaded".

Напоминаю, что перезагрузка первого сезона ввела довольно большое количество контента, включая новогодние активности, и активности которые приурочены к Кубку мира 2022 в Катаре. Также была введена переосмысленная морская карта Shipment, а также ее новогодняя версия. Разработчики также разработали крупнейший на данный момент в шутере сюжетный рейд под названием "Atomgrad", который был раскритикован сообществом уже в день релиза, а также разработчики сумели создать режим-копию Rocket League, ясно, что без ошибок здесь не обошлось, но в этот раз, глитчей оказалось больше, чем ожидалось сообществом.

Сперва после установки патча игроки обнаружили, что их пользовательские сборки оружия в оружейнике 2.0 полностью исчезли. Некоторые потеряли лишь некоторую часть сборок, начиная от одной и заканчивая десятками чертежей. Разработчики уже в курсе этой проблемы, в будущем, скорее всего это не повторится, а связано это было с золотыми камуфляжами и их способом загрузки.

Также получилось так, что некоторые игроки и вовсе потеряли все камуфляжи, добытые за эти несколько месяцев. Разработчики также заявили, что это была проблема с пользовательским интерфейсом, и на данный момент, вроде как, такой ошибки более не повторится. Ужасный пользовательский интерфейс даже здесь сумел испортить впечатление от игры, он оказывается, может влиять на доступный для вас контент.

Также имеется крупная ошибка под названием "Dev Error 11557". На данный момент ошибка не решена, и многие до сих пор сталкиваются с ней, сами разработчики не могут посоветовать что-то лучше, чем полная переустановка проекта, включая Warzone 2 и DMZ, а это, сотни ГБ.... Очевидно не самое приятное занятие, когда хочется сыграть пару каточек в динамичном шутере.

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И финальный добив — вероятно, некоторые игроки не смогут найти матч, так как матчмейкинг имеет несколько ошибок. Такая ошибка всегда появляется, если запускать игру из приостановленного состояния на консолях. И это лишь самые неприятные ошибки, других менее опасных глитчей в игре после релиза осталось куча, а после обновления мид-сезона их стало еще больше. Сообщество считает, что разработчики не справляются с объемом работы, и они поспешили с релизом королевской битвы и DMZ.