Проблемы с читерами преследуют Call of Duty, они были и в Cold War, и в Vanguard, и теперь соответственно появились в Modern Warfare 2 в большом количестве. Новый античит, казалось бы, должен разрешить проблему и покончить с мошенниками, но получилось все, как всегда, не так как планировалось — вместо блокировки настоящих читеров, под блокировку попадают невинные игроки, и даже не могут пройти разблокировку аккаунта через живую поддержку проекта. Фанаты, конечно, продолжают борьбу, но после выхода новой системы для отчета о читерах, это стало еще более трудным для реализации.

Ricochet не справлялся со своей задачей в прошлых играх, включая популярную королевскую битву Warzone, кто играл, вспомнит обилие различного софта для получения преимущества перед честными игроками. Ricochet был обновлен, при чем как сказали разработчики, существенно, новая версия начала свою работу с момента запуска тестирования Modern Warfare 2, и вот оно главное разочарование года — читеры остались и мешают играть, летают на лодках, взрывают игроков дистанционно, телепортируются и даже меняют камуфляжи на оружии, а честные игроки, которые еще даже в игру не успели зайти были заблокированы без возможности разблокировки без апелляции в службу поддержки, где их успешно посылали покупать новую копию игры на новый аккаунт — бизнес идея сработала успешно.

После релиза прошло довольно много времени, разработчики внесли коррективы в систему античита и облегчили жалобы на мошенников, однако сама проблема ложных блокировок в игре по-прежнему имеется, людей блокируют, а разблокировать никто не спешит, ведь после обновления проблем в античите точно не может быть!

Один из пользователей показал как работает система апелляции в Modern Warfare 2, плохо. Учетная запись "проверяется на предмет потенциального нарушения", и сроков, когда расследование разработчиков будет завершено, не дается. По идее, создатели могут не разблокировать аккаунт сколько угодно времени, оставляя пользователя без ответа и с данной рамкой проверки аккаунта, так и происходит кстати.

По словам автора его апелляцию рассматривают уже неделю, статус не меняется, ответов нет, разблокировки также нет, хотя, он даже не играл с читами (по словам автора). Разработчики намекают на то, что надо донатить на новую копию игры. На фоне таких долгих расследований фанаты призвали создателей поменять систему апелляции в игре, либо решить проблему с ложной блокировкой аккаунтов.

Как стало ясно из комментариев и самого поста сейчас в Modern Warfare 2 каждый может заручиться поддержкой друзей или союзников и попробовать пожаловаться на другого игрока, который например, просто одержал над вами победу. По итогу его также легко могут забанить, а апелляцию отклонять или не рассматривать долго время.

Infinity Ward не дала ответа на данный пост и жалобы игроков, да и если разработчики пожелают, то смогут приплести любую причину, чтобы не терять репутацию, например токсичность в новом голосовом чате Warzone 2.

Activision be like: давайте банить игроков, основываясь только на сообщениях самих игроков! Не похоже, что основная часть игроков Call of Duty известна как токсичная и обидчивая, или что-то в этом роде;