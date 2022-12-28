Битва между Microsoft и FTC продолжается, и похоже дела дойдут до высших инстанций.

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Праздники это конечно хорошо, но не время праздновать, время сражаться за самую важную франшизу для Sony и Microsoft - за Call of Duty и сделку с Activision Blizzard, чем собственно и занялась в праздники Microsoft. Борьба с регуляторами и Федеральной торговой комиссией США продолжается, и набирает все больше оборот, по крайней мере пока выкладывают крупные документы с аргументацией "почему сделка должна быть разрешена, а FTC - поступает незаконно". Сделка на миллиарды долларов сейчас просто стоит на месте, компании готовят крупные документы для защиты себя и сделки в суде, кстати, Activision уже выпустила крупный документ в котором серьезно обвинила FTC в "незаконных действиях", и в том, что Sony закрыла регулятору глаза своей аргументацией про злые намерения Microsoft.

Microsoft выпустила свой официальный ответ Федеральной торговой комиссии США, регулятор, вероятно, удивлен таким развитием событий. Антимонопольное расследование усложняется не только для самих игровых студий, но и для регуляторов, ведь они все еще должны придерживаться конституции и законам. Американская компания разочарована обвинениями в свою сторону от регуляторов, также компании не нравится, что ее обвиняют в монополизации. Также компания в очередной раз подтвердила, что не будет делать франшизу Call of Duty эксклюзивом — это опять-таки, просто невыгодно для техногиганта.

Microsoft покупает Activision, чтобы попытаться стать более конкурентоспособной в этой расширяющейся глобальной индустрии видеоигр — аргументация на первой странице документа;

Microsoft заявила, что эта сделка в большинстве своем направлена на развитие мобильного сегмента видеоигр, а Activision сейчас имеет огромные доходы с мобильных геймеров. Microsoft также считает, что неплохо бы сделать игры от Activision более доступными, и выпускать игры на более большом количестве платформ, что совершенно не сходится с обвинениями Sony и FTC. В общем и целом компания продолжает доносить до регуляторов мысль о невозможности сделать франшизу Call of Duty эксклюзивом для Xbox, как бы того не хотелось Microsoft или руководителям Xbox для рекламы Game Pass или консоли. Такой популярной франшизой не разбрасываются.

Мы желаем обеспечить более широкий доступ к Call of Duty, одной из самых популярных игр Activision - из документа;

Далее американский техногигант обратился к самой FTC, с обвинением. Компания утверждает, что попытка сорвать сделку, а также недавно поданный иск нарушает конституционные права студии.

Эти обвинения и иск неправомерны, так как структура FTC как независимого агентства, обладающего значительной исполнительной властью, и связанные с этим ограничения на смещение членов Комиссии и других должностных лиц, нарушают статью II Конституции США;

Структура этого административного разбирательства, в котором Комиссия одновременно инициирует и окончательно выносит решение по жалобе против Microsoft, нарушает право компании на рассмотрение дела нейтральным арбитром в соответствии с Пятой поправкой;

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Как видите, пострадать от крупных корпораций могут и сами антимонопольщики, которые обладают великой силой на рынке. По всей видимости суд и битва между регуляторами затянется на несколько месяцев, и сделка вновь переносится. Ранее директора были уверены, что сделка будет завершена к марту 2023 года, однако сейчас дату назвать никто не может, даже популярные инсайдеры и аналитики. Каждый день появляются новые данные по сделке, каждый день — новый скандал в СМИ. Похоже, что техногигант может обратиться в высшие инстанции в Америке, чтобы решить проблему с FTC, тут уже сама FTC пострадает в случае проигрыша, а вот Microsoft сможет выиграть многое, включая доверие со стороны Европейских Регуляторов по типу CMA. Ни о каких уступках в сторону Sony уже речи и не идет.