Как всегда, обновление в крупном проекте — сплошные ошибки и баги.

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Новое обновление — новые проблемы, Diablo Immortal и мобильные устройства это тоже касается. Апдейт добавил в ролевую игру много нового контента, однако после его релиза игроки заметили, что стабильность серверов серьезно ухудшилась после него. Игроков постоянно выкидывает из Убежища, что в результате привело к недовольству пользователей, на Reddit и в Twitter можно найти довольно большое количество гневных сообщений. Тут уже новая зона, боссы и расширенное адское хранилище не поможет, конечно, обновление одно из самых крупных за последнее время, я бы даже сказал с момента релиза, но поиграть и получить от игры удовольствие (да, от Diablo Immortal можно его получить) - невозможно, вы попробуйте держать себя в руках, когда вас постоянно выкидывает из игры, да еще и не по вашей вине.

Хотя это, безусловно, неприятно, но нет ничего удивительного в том, что такое большое обновление стало причиной некоторых серьезных проблем с серверами, особенно, если учитывать, кто является разработчиком проекта. С момента релиза апдейта игроки сталкиваются с вылетами по вине интернета (точнее, серверов), попасть в новые зоны стало довольно сложно, практически невозможно. Смысла от обновления с такой ошибкой от разработчиков — ноль.

"Blizzard, почините серверы! На серверах в регионах DI и NA часто возникают ошибки: отключено от Battle.net" - Игроки на Reddit;

Многие жалуются на то, что отключение от серверов постоянно происходит во время игры в Battlegrounds. Такая ошибка встречается почти во всех регионах, как минимум в США и Европе эта проблема имеет массовый характер, код ошибки — один и тот же. На данный момент игра просто, неиграбельна. Переход на ПК конечно же, не помогает.

На официальном форуме игроки также жалуются на проблемы, один из игроков утверждает, что за один час был отключен около четырех раз, и так и не смог сыграть в новой зоне. Удивительно, но сама поддержка не замечает проблему, на официальном аккаунте поддержки Blizzard о проблеме не знают, и заявляют, что все работает стабильно (ну да, ну да).

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Большие обновления часто сопровождаются проблемами, и учитывая их масштаб, разработчиков, в целом, можно простить, но когда это доходит до отрицания, простить сложнее. На данный момент возможно лишь ждать, что разработчики наконец-то обратят внимание на проблему и устранят ее хотфиксом.