Случайный выстрел в воду, и весь лут улетит прямиком в космос.

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Warzone 2 за один месяц удивила игроков больше, чем все остальные игры за год. И, через месяц, игроки по-прежнему находят кучу багов, ошибок, фич и создают забавные моменты, сегодняшний день не исключение. Игрок в королевскую битву поделился роликом на Reddit, и показал, что собирая лут под водой из ящиков, нужно быть предельно осторожным, иначе весь ваш награбленный лут может улететь прямиков в космос, а Activision, пока, не добавила возможности летать на МКС. На видео игрок плывет к северу от порта Аль-Мазры, чтобы собрать снаряжение из свободного ящика в воде, однако в процессе сбора все пошло не по плану, совсем немного отклонился от плана так сказать.

Самый удобный тайник для игроков (скорее всего, и самый безопасный), оказался, несколько багованным. Игрок доплыв до тайника, смог найти неплохое вооружение и даже мог улучшить текущую пушку, однако случайное нажатие на кнопку выстрела, и сам выстрел, привели к красивому полету лута высоко вверх, куда-то в космос. Очень обидно, наверное, но очевидно, это новая ошибка, найденная игроком, и которая отправится на легендарную Trello.

По всей видимости, игрок пытался взять одну из лучших винтовок в Warzone 2 STB 556, но из-за "идеального" интерфейса, менюшка с выбором вооружения закрылась и произошел случайный выстрел в ящик. Игрок показал остальным где находится (в воде скрыться, почти невозможно, как и спастись от скилового снайпера), так еще и потерял топовое вооружение всего из-за одного миссклика. После нескольких секунд полета ящик решил вернуться к игроку, однако после, игра решила, что все было верно, и ящик улетает вновь. В конце концов ящик упал глубоко в воду, и все таки смог побороть ошибку.

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По всей видимости сейчас в Warzone 2 наблюдаются серьезные проблемы с физикой, воды, в том числе. Тут вина не только физики, но и просто отвратнейшего интерфейса и ошибок, все это вместе — создает такой бред в роликах на Reddit. Другие пользователи отметили, что у них также были подобные баги, иногда они даже приводили к телепорту на другую часть карты без добытого лута. В последствии самого автора также телепортировало на берег, а ведь он просто хотел найти и спасти лут из бедного ящика. Что же, теперь ждем новый заголовок на доске Trello - "Баг с летающими ящиками".