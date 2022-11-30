В игре уже более 200 перков, а функции поиска за 25 обновлений, так и не появилось.

реклама

С момента релиза ассиметричного хоррора Dead by Daylight прошло уже шесть лет, проект получил более 25 крупных обновлений, с новым контентом и обновлением интерфейса. В каждом из этих обновлений добавляется минимум шесть новых уникальных перков, однако в хорроре по сей день нет функции, для поиска определенного предмета, и игроки, несколько разочарованы.

При поиске матча игроки обычно меняют свои перки, однако на это необходимо некоторое время, тогда как перед началом матча пользователям на настройку дают всего 60 секунд. В настоящее время перки в Dead by Daylight расположены в алфавитном порядке, что все таки немного удобнее, но все равно, найти необходимый перк из более двух сотен доступных довольно сложно, а выбирать необходимо сразу 4 перка.

В хоррор постоянно добавляют новый контент, из-за этого на Reddit фанаты начали умолять разработчиков добавить функцию поиска предметов, такая функция позволила бы вводить ключевые буквы или термины, чтобы найти свои любимые предметы. Пользователь Luceus_W обратился на Reddit с просьбой в виде мема.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Также пользователь предложил несколько других идей для решения проблемы с проблемой поиска предметов в игре. Так, игрок предлагает внедрить систему закладок, все любимые перки будут отображаться на верхней странице