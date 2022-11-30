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С момента релиза ассиметричного хоррора Dead by Daylight прошло уже шесть лет, проект получил более 25 крупных обновлений, с новым контентом и обновлением интерфейса. В каждом из этих обновлений добавляется минимум шесть новых уникальных перков, однако в хорроре по сей день нет функции, для поиска определенного предмета, и игроки, несколько разочарованы.
При поиске матча игроки обычно меняют свои перки, однако на это необходимо некоторое время, тогда как перед началом матча пользователям на настройку дают всего 60 секунд. В настоящее время перки в Dead by Daylight расположены в алфавитном порядке, что все таки немного удобнее, но все равно, найти необходимый перк из более двух сотен доступных довольно сложно, а выбирать необходимо сразу 4 перка.
В хоррор постоянно добавляют новый контент, из-за этого на Reddit фанаты начали умолять разработчиков добавить функцию поиска предметов, такая функция позволила бы вводить ключевые буквы или термины, чтобы найти свои любимые предметы. Пользователь Luceus_W обратился на Reddit с просьбой в виде мема.
Также пользователь предложил несколько других идей для решения проблемы с проблемой поиска предметов в игре. Так, игрок предлагает внедрить систему закладок, все любимые перки будут отображаться на верхней странице