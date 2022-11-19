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RP серверам в GTA V станет тяжко: Rockstar приняла новые правила в отношении фанатских серверов
На радость всем игрокам, лутбоксы запрещены.
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Rockstar известна своей политикой в отношении модификаций для одиночной игры GTA V, однако до сего момента можно было без проблем модифицировать фанатские сервера на базе FiveM и Rage MP, создавая Roleplay сервера, RPG сервера и другие режимы игры. Туда можно было добавлять лутбоксы (что делали почти все известные сервера), покупки за реальные деньги (при чем какой-нибудь автомобиль Bugatti там стоит 30000 рублей), и конечно добавлять реальные марки автомобилей и бренды (что запрещено в одиночной игре). Сегодня создатели легендарной игры обновили политику в отношении сторонних серверов (куда и относятся RP сервера), и нет, их не запрещают, однако новые ограничения могут не понравится бизнесменам RP серверов.

Если вы хотите использовать реальный бренд, автомобиль, товарный знак Rockstar и другие вещи, которые находятся под авторским правом — будьте готовы к обоснованной блокировке от разработчиков. Также запрещено использовать авторскую музыку, тексты, фильмы и ролики — короче, все, что подвержено защите в США. Скорее всего, FiveM и Rage MP без проблем пойдут на контакт с разработчиками, и будут блокировать сервера с нарушением правил.

Собственно самое главное изменение, которое убьет любой бизнес на GTA V: запрет на коммерческое использование игры, то есть зарабатывать с серверов теперь запрещено. Это означает, что лутбоксы, сундуки, покупки за реальные деньги, и другие формы монетизации будут запрещены. Внутриигровые интеграции и NFT также под запретом.

Также на сторонних серверах теперь запрещено создавать новую карту, режимы и миссии. Разработчики могут в любой момент предъявить требование закрыть сервер (разработчики нарушений не прощают, могут и в суд позвать).

Есть две причины, по которой разработчики приняли такие правила:

  1. Вполне возможно, Rockstar хочет начать свою продажу контента, по типу режимов, карт и контента для сторонних серверов;
  2. Наглость бизнесменов и контент-мейкеров — ей нет предела. Недавно на популярном англоязычном сервере Trenches Pass появился функционал с NFT, помимо других привилегий и лутбоксов;
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3050 MSI Gaming за 25 тр

Что изменится для нас, обычных игроков? Все станет просто идеальным для отыгрыша реальных ситуаций, нам не придется платить реальные деньги для того, чтобы получить эксклюзивное авто, бизнес или дом. Надеюсь, что такими темпами, открытые сервера дойдут до уровня "закрытого RP".

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#gta 5 #gta online #roleplay
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