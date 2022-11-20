Хорошая попытка сделать аудиторию более активной на стримах.

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Новая функция позволит использовать эмодзи как реакцию на прямую трансляцию, реакцию увидит стример и все пользователи на трансляции, а вот отправитель при этом останется анонимным. Также обновление предоставит новый функционал для настройки прямой трансляции непосредственно стримеру. Также это откроет новую статистику по реакциям от зрителей, за счет чего, стример сможет понять, что можно улучшить в его работе, а что необходимо срочно убирать.

Инсайдер Зак Бюсси написал, что скоро на стриминговой платформе Twitch пройдет маленький эксперимент, в ходе которого, пользователи смогут использовать ограниченное число эмодзи для реакции на стрим. Функция под названием Twitch React включает в себя самые разные реакции, даже текстовые, по типу "Funny", "Whaaat?", "Oh no!" и так далее. Каждая из реакций имеет свою адаптацию в эмодзи, подобно как это работает в Facebook Reactions.

Зрители смогут оставлять реакции в реальном времени, причем для того, чтобы предотвратить действия "спамеров", будет включено ограничение на два действия, после которого включается запрет на посыл реакции на пять минут. После завершения прямой трансляции стример сможет изучить каждую из реакций посланную за эфир, в том числе увидеть, кто ее послал, и в какое время. У создателей контента есть возможность перенести данные в другие приложения/сайты для дальнейшего анализа, либо они могут воспользоваться встроенным функционалом Twitch.

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Что ж, хорошая попытка Twitch, однако этого не достаточно, чтобы вернуть былую популярность стриминговой платформе. Пока Twitch развлекалась с меньшинствами, YouTube и TikTok ушли далеко с новым функционалом, "фиолетовым" будет сложно восстановиться и конкурировать с другими гигантами.