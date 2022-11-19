Игрок показал, что прокачать аккаунт может любой за пару дней.

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Modern Warfare 2 и новенькая Warzone 2 может показаться сложной игрой, где необходимо много гриндить, буквально раскидываться своим свободным временем, однако контент-мейкер доказал, что добиться хорошего аккаунта в новом шутере не так сложно, потратить на такое достижение необходимо около одного дня, хотя промежуток времени для всех разный — кто-то сможет сделать это быстрее, а кто-то наоборот потратит несколько дней, но суть одна — прокачать аккаунт в Modern Warfare 2 с достойным КД может любой, даже новичок в серии.

Сегодняшний пример от контент-мейкера ThatFriendlyGuy с 8 миллионами подписчиков показывает, как быстро достигнуть максимального уровня в Modern Warfare 2 без единого убийства в матче, также этот эксперимент проверяет среднее количество побед без вашего прямого участия в битве. Прежде чем начать данный эксперимент в шутере от Activision, блогер проводил аналогичное испытание в реалистичном шутере Escape from Tarkov. Представьте, но прокачать аккаунт можно даже в хардкорных шутерах пассивным методом.

Блогер в основном играл матчи в режимах Hardpoint и Kill Confirmed. Путь пацифиста в основном требует от вас незначительных действий: захват точек, помощь союзникам (БПЛА), и так далее, все, что не требует стрельбы. Отмечу, что блогер имел право стрелять по вражеским БПЛА и другим гаджетам, что дает немало опыта.

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В итоге блогеру понадобилось чуть больше 23 часов для достижения максимального уровня в шутере (не считая престижа), игрок завершил свой эксперимент с КД равным нулю, и это, впечатляет. Просто напомню, что это означает, что блогер умер 0 раз за 138 матчей, и при этом он сделал ровно 0 выстрелов во врага. Этот способ даже быстрее поднимает уровень, чем обычная игра в шутер.