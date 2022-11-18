Чем больше утечек - тем больше утечек, скоро мы узнаем все о The Sims 5.

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Для симулятора жизни The Sims 5 недавно провели закрытое тестирование, в ходе которого, проверяли работоспособность некоторых функций, по типу стройки зданий и покупки мебели. Официально персонажей в билде не было, однако датамайнеров это не остановило — спустя некоторое время, специалисты обнаружили в файлах игры готовых симов (выглядят они, так себе).

Важно не забывать, что Project Rene или же The Sims 5 была анонсирована только в прошлом месяце. На данный момент тайтл находится в очень ранней стадии разработки, многие функции не доделаны, и скорее всего, будут подвергнуты серьезной переработке. Также ожидается, что создатели будут менять графическую составляющую, общая стилистика, скорее останется, как и сейчас, в меру мультяшной.

Фанаты симулятора создали подборку всех утекших изображений в сеть, найти подборку можно на сайте Sims Community. На сайте можно увидеть слитые ранее изображения апартаментов и улицы, можно подробно рассмотреть стилистику проекта, и как хорошо проработаны маленькие детали, по типу деревьев, автомобилей, и вывесок (они будут меняться). Однако здесь мы собрались ради персонажей — их нашли в файлах ранней сборки.

Очевидно, что они еще не готовы, ибо, у симов еще даже глаз нет! В плане общей стилистики, если ее не поменяют, то игра будет похожа на The Sims 4, вероятно, даже станет еще мультяшнее.

Ужас...

Все слитые скриншоты определенно больше пугают, чем радуют, однако есть одно маленькое но: вероятно, пятая часть вернется к открытому миру, как в третьей части, а это то, чего так не хватает игрокам последней The Sims. Трудно сказать, какой именно открытый мир будет в игре, будет ли он разделен на районы/сектора, или будет использована сразу вся карта без прогрузок, однако на данный момент районы выглядят так, будто созданы для исследования.

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Учитывая то, что до финальной версии и релиза остается еще несколько лет, все может кардинально поменяться, так же как и в четвертой части. Разработчики могут в последний момент отказаться от открытого мира, но владельцы новых RTX 4090 и 4080 не будут рады такому повороту событий.