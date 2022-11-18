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Третий сезон Battlefield 2042 перенесет игру в Game Pass
Ну наконец-то можно поиграть в шутер, а не смотреть ролики "что изменилось за год".
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Настал тот момент, когда можно смело говорить: "пора пробовать Battlefield 2042, а не смотреть ролики бедных авторов, которые приобрели игру на релизе и терпели технические ошибки". Дело в том, что фактически игру можно будет поиграть совершенно бесплатно. Подписка Game Pass, во-первых, стоит всего 100 рублей на торговых площадках, а во-вторых часто разыгрывается на разных сайтах (Discord тому пример, буквально вчера за подписку Nitro получил два месяца Ultimate+три обычного Game Pass)

Третий сезон кроме стандартных нововведений в виде локации и техники, также принесет возможность поиграть в Battlefield 2042 через подписку Game Pass. Начиная с 22 ноября (релиз сезона "Эскалация"), поиграть в шутер неограниченное количество часов смогут все подписчики Ultimate версии Game Pass.

На PlayStation можно воспользоваться подпиской EA Play, хотя это не так выгодно как подписка от Microsoft, все равно выходит дешевле, чем брать шутер по текущей цене. Отмечу, что на данный момент подписчики Ultimate могут поиграть лишь 10 часов в шутер.

Помимо нового контента третий сезон включает в себя и новую систему операторов, игра возвращается к системе специалистов, как было в прошлых играх Battlefield. Навыки и операторов раскидали по разным классам, а вот оружие можно выбирать любое, без ограничений.

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Также отмечу, что в декабре можно будет бесплатно сыграть в шутер несколько дней:

  • ПК: 1-5 декабря:
  • Xbox: 1-4 декабря:
  • PlayStation: 16-23 декабря;
За пост начислено вознаграждение
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#electronic arts #battlefield 2042 #game pass
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