Ну собственно, как всегда, у разработчиков не получилось выпустить патч без новых ошибок.

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Обновление в Modern Warfare 2 не будет настоящим, если не появится новая ошибка, обычно масштабная, которая влияет на доступ к серверам. Апдейт первого сезона в Modern Warfare 2, и выход Warzone 2 с режимом DMZ не стал исключением из правил, у игроков наблюдаются проблемы с доступом к онлайн-игре после обновления. У некоторых пользователей возникают проблемы уже на этапе загрузки нового апдейта, установка просто не завершается, а игра выдает ошибку "Многопользовательская игра не установлена" и не впускает в игру. Буквально, до хотфикса игроки лишились возможности поиграть в сюжетку, мультиплеер и Warzone 2.

Судя по всему, проблема актуальна только для игроков на некстген консоли PlayStation 5, на форуме ПК версии игры фанаты молчат, и задают вопросы не связанные с данной ошибкой. Создатели шутера пока что не дали своих комментариев по поводу крупного сбоя, однако в целом, они и не нужны, пользователи могут исправить проблему самостоятельно, необходимо удалить файлы обновления и мультиплеер, и загрузить его снова, тогда все должно работать корректно.

Пользователи Xbox также столкнулись с проблемой, однако в их случае все проще — игра сама удаляет режим мультиплеера, и вам остается лишь загрузить его снова через управление приложением. В целом, проблема хоть и массовая, но легко решается, фактически переустановкой тайтла. Отмечу, что при загрузке Warzone 2 на ПК через Steam у меня была похожая проблема, загрузка просто сбросилась и пришлось докачивать файлы апдейта снова (благо, я тогда только начал загрузку, и я потерял не так много времени).

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Warzone 2 и режим DMZ уже доступен для загрузки, чтобы в него сыграть, необходимо вначале скачать клиент стандартной игры с мультиплеером. Все нюансы загрузки описаны в этой новости.