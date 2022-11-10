Игрокам начислят компенсацию за ожидание.

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Сегодня Konami объявила, что уже 14 ноября стартует перенос данных игроков из версии eFotball 2022 в версию 2023 года. Некоторое время игроки не смогут войти в игру, на серверы будут загружать крупное обновление 2.2.0, впрочем, продлятся технические работы не очень долго, разработчики обещают управиться до 17 числа. Судя по официальному блогу компании игроки смогут сыграть лишь в пробный матч с искусственным интеллектом, создатели не отметили, будут ли доступны остальные режимы с ИИ.

В любом случае за неудобства создатели готовы выплатить маленькую, но приятную компенсацию в размере 300 коинов. Вознаграждение получат все игроки, которые зарегистрируют аккаунт до начала технических работ. То бишь если кто-то хочет начать играть и получить приятный бонус, нужно войти в игру хотя бы раз до 14 числа.

В случае технических проблем, разработчики могут продлить работы и серверы будут недоступны даже после 17 ноября. Цель масштабного отключения — перенос данных аккаунтов в новую версию и соответственно загрузка всех нововведений. Как сообщили разработчики, все футболисты, донатная валюта, косметика будет сохранена. Не пояснили лишь за то, что будет с вашим футболистом если у разработчиков кончилась на него лицензия. В любом случае при обращении в поддержку игры вам точно восстановят футболиста валютой, или даже донатной валютой в качестве извинений. Не предупредили — ошибка разработчиков, не ваша.

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Нововведений в апдейте не так уж много, в основном эти изменения касаются игроков и тренеров. Появится Liga BBVA MX, Мексика. Введено шесть уникальных стадионов из этой пустынной страны, и также обновлены данные всех команд и доступных лиг на новый сезон. Создатели также отметили улучшение графики — новые лица игроков, фотографии и трава. Разработчики несколько изменили звуковое сопровождение и голоса комментаторов. Некоторые обновления могут не применится сразу с обновлением, и придется немного подождать, до ближайшего малого фикса.