Регуляторы настроены серьезно, и не хотят отпускать такой кошель с деньгами.

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Пока регулятор из Великобритании CMA и Европейский Союз глубоко рассматривают сделку Microsoft и Activision на миллиарды долларов, Sony беспокоится за эксклюзивность Call of Duty, а Microsoft убеждает обоих в своих добрых намерениях, один человек остается полностью спокойным и уверенным в сделке, знакомьтесь — Бобби Котик, вечно желающий заработать больше денег генеральный директор Activision. Отчитавшись за квартал Котик заявил, что ожидает завершения сделки ближе к июню 2023 года, именно тогда, когда подойдет максимальный срок расследования у регуляторов и им придется принимать решение в сторону Microsoft если не найдут доказательств.

Мы всей командой ожидаем, когда сможем продолжать работу над легендарными играми в составе Microsoft. Мы по-прежнему ожидаем, что крупная сделка будет закрыта летом 2023 года — Бобби;

Пока что крупную сделку одобрили только в Бразилии, CMA из Великобритании проводит глубокое расследование, привлекая к нему Sony и обычных потребителей. Похоже, регулятор из Великобритании желает немного заработать на этой сделке, ибо методы проверки совсем уже странные, дело в том, что свой голос по сделке мог оставить любой человек, просто написав письмо на электронный адрес CMA - этим без проблем кстати могут воспользоваться те, кому выгодно сорвать сделку. И да, я про Sony и ее обеспокоенность за шутер Call of Duty.

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Генеральный директор Microsoft в свою очередь также уверен в успехе сделки, нужно просто подождать некоторое время. Похоже, Sony придется смириться и жить с тем, что у них могут запросто отобрать легендарный шутер, а также добавить его в Game Pass (А это непременно произойдет, даже сомневаться не нужно, ибо популярности подписке добавит колоссально).