Активность продолжает расти, вместе с продажами.

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Популярный шутер, похоже, стал самым успешным за всю историю Activision. Modern Warfare 2 несмотря на свои проблемы удерживает первое место в чарте и топе Steam, продажи уже пробили отметку в миллиард долларов, и сегодня разработчики заявили, что игроки провели более миллиарда онлайн-матчей. Всего за две недели, покупатели шутера отыграли миллиард матчей в самых разных режимах, разработчики поблагодарили игроков за такую активность, а сообщество в свою очередь желает бонусы: двойной опыт для быстрой прокачки оружия, бесплатный чертеж, оператора.

Всего за 10 дней шутер смог преодолеть отметку в 1 миллиард долларов за продажи, ранее рекорд принадлежал легендарному шутеру Black Ops 2, данный проект смог заработать миллиард всего за 15 дней. Пользователи продолжают приобретать проект, продажи не собираются идти на спад, а фанаты наиграли в шутер около 200 тысяч часов.

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Бобби Котик не может нарадоваться такому успеху, перезапуск Modern Warfare действительно смог поднять студию со дна, а провал Vanguard уже все забыли и спокойны. Конечно, разработчики не собираются останавливаться на достигнутом, у студии уже есть куча планов по развитию Modern Warfare и Warzone - мобильные версии, премиальные дополнения ценою в стандартную игру, и тонна донатной косметики, все это ждет вас на протяжении двух лет до выпуска очередного шутера от Treyarch.