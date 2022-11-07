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В США игроки Modern Warfare 2 воруют промокоды с дополнительным опытом
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В Соединенных Штатах Америки намечается новый бизнес для торговцев промокодами по Call of Duty: Modern Warfare 2. Дело в том, что смелые игроки начали воровать специальные промокоды и стикеры с дополнительным опытом для мультиплеера Modern Warfare 2, и после они перепродают их нуждающимся.

Коды были вывешены на пачках закусок одной из местных компаний, это было сделано в рамках коллаборации с разработчиками. Однако авторы такого сотрудничества не особо подумали, что в Штатах люди могут просто украсть код и не заплатить за товар. Как оказалось, так и произошло, люди просто отрывают код с промокодом и уходят не заплатив за акционный товар. Даже не скажешь, что воры.

Некоторые совсем обнаглевшие торговцы воспользовались ситуацией, и взяли не один, не два, а целые десятки, а то и сотни кодов с товаров. Люди не воспринимали проблему до того момента, пока один из фанатов не обошел все торговые точки и нашел лишь один код на сотни товаров.

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Все равно проблема оказалась решена, однако в плюсе остались как покупатели товара, так и воры. Воры просто активировали код другим игрокам за деньги, а покупатели обращаясь в поддержку Activision получали компенсацию в виде дополнительного опыта. Обманный манёвр от фанатов, так сказать.

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#call of duty #modern warfare 2
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