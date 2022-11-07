Правительство экономит как может, а вот тариф только повышается.

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По всей Украине вновь вводят практику "веерного" отключения электроэнергии в городах, больше всего страдает столица Киев, где уже даже план эвакуации появился, пока только на словах, и выглядит бредово, но главное, что есть, работа, как говорится, идет полным ходом.

"Укрэнерго" продолжит отключать электроэнергию жителям различных городов по "графику", однако график работает так же хорошо, как RTX 4090 в майнинге без охлаждения. Завтра точно будут отключать энергию в столице, и Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Мэр столицы заявил, что ситуация с энергией в Киеве остается очень тяжелой, правительство "исследует" и продумывает все варианты развития событий, вплоть до полного отключения энергии. Новогодние праздники с массовыми мероприятиями уже отменены, о красивой ёлке можно не мечтать. Вместо новогоднего стола, жителям лучше запасаться водой, едой, аккумуляторами и генераторами.

По словам Кличка в Киеве сейчас находится более 3 миллионов человек, в случае полного отключения электроэнергии придется проводить массовую эвакуацию — куда нам не пояснили, но если вывозить людей в другие регионы, это не особо поможет, так как в других регионах точно такая же проблема с электроэнергией. Людям советуют уезжать в пригород на дачу, желательно в дома, где есть печка и генераторы. Власти зимой развернут тысячи пунктов, где можно будет согреться, однако при худшем развитии событий и такие блага станут невозможными. Президент считает, что до критической ситуации не дойдет, но пока все идет не очень хорошо.

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На этой неделе президент Украины заявил, что уничтожено уже более 40% энергетической инфраструктуры страны, рабочие не успевают ремонтировать одну точку, как прилетает ракета на другую.