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Сегодня главы из внешнеполитического ведомства группы G7 вновь попросили президента Беларуси прекратить помогать Российской Федерации, иначе у Беларуси будут серьезные проблемы со средствами. Официальное заявление доступно для чтения на сайте МИД Германии.
Если кратко, в случае если Беларусь начнет сильнее помогать России в "СВО", то страны G7 наложат на страну дополнительные санкции, их будет много, и скорее всего, экономике придет конец. В том же документе, главы попросили Беларусь запретить российским войскам находится на территории Беларуси, использовать Аэродромы и ракеты. Также главы за одно собрание еще раз пригрозили России дополнительными санкциями и вновь осудили за "безответственную ядерную риторику"
Кроме того главы G7 пообещали создать координационный штаб, который предназначен для помощи Украине в восстановлении инфраструктуры, в том числе энергетической. Главы уверены в том, что их страны продолжат помогать Украине финансово, военной техникой и гуманитаркой. В данную группу входят Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония, а также представитель Евросоюза.
Однако это всего лишь заявления, которых с февраля уже было, не счесть просто. Каких-то весомых действий, кроме как передачи очередной военной техники в кредит ожидать не приходится, так что Беларусь может спать спокойно.