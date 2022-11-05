Уже 18 ноября, в проект поиграть больше не получится.

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Совсем скоро завершится закрытое бета-тестирование Diablo 4, у фанатов остается несколько недель, чтобы убедиться, что игра еще очень сырая и не готова к официальному релизу. Во внутриигровом патч-ноуте, который доступен игрокам попавшим в тестирование указано, что ЗБТ завершится 18 ноября, через две недели.

А вы знаете, что еще больше радует фанатов? Шанс получить приглашение все еще есть, даже если на тестирование у вас останется несколько дней. Кто не успеет зарегистрироваться на тест, либо не получит официальное приглашение, придется ждать до следующего года, пока разработчики не анонсируют очередное тестирование, однако оно может стать уже полностью открытым, либо ограничение будет действовать лишь по регионам.

На данный момент игру воспринимают неоднозначно: с одной стороны фанаты радуются новым механикам и обновленному геймплею, однако сейчас в проекте куча ошибок, для чего собственно и проводится закрытое бета-тестирование. Игроки жалуются на неправильное масштабирование в подземелье, а также сложность ИИ слишком резко повышается, да настолько, что выиграть своего врага почти не представляется возможным честным способом. Поскольку отзывов от фанатов разработчики получили много, скорее всего, на релизе данные ошибки будут исправлены, а баланс поправлен.

Ждать публикации различных видеороликов с ЗБТ не стоит, на данный момент их нельзя публиковать по причине подписи документа о неразглашении информации. Вероятно, данное ограничение будет снято после начала публичного тестирования в 2023 году, а цель следующего теста уже известна — узнать работу эндгейма, что делают сейчас тестировщики. Ожидается, что после первого тестирования разработчики проведут еще одно, где сделают упор на изучение и сборе отзывов об открытом мире.

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Релиз Diablo 4 запланирован на следующий год.