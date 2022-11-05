Потеря за потерей у Activision.

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Разработчики Modern Warfare 2 похоже накапливают проблемы, одну за одной — технические проблемы и малое количество контента, а тут и возможная отмена саундтрека появилась. Дело в том, что композитор Сара Шахнер работала над музыкой для Modern Warfare 2, впрочем, она решила уйти из команды объявив об этом в своем Twitter, оставив фанатов без альбома. Причина — общая загруженность на работе и плохие отношения со звукорежиссером. За последние месяцы работа становилась только сложнее и больше, и продолжать работу с Activision просто не имеет смысла, лучше найти более адекватных разработчиков. На данный момент Сара не знает, будет ли выпущен саундтрек, так как решение принимает звукорежиссер и компания, а не композитор.

Также Сара заявила, что некоторые треки, созданные другими людьми в команде разработчиков Modern Warfare 2 никогда не выйдут из-за звукорежиссера. Сара заявила, что проделала огромное количество работы в тяжелых условиях, чтобы создать атмосферный саундтрек. С момента релиза создатели игры так и не выпустили альбом, и ничего про его готовность не говорили. Вероятно, но альбом просто тихо отменили, чтобы не привлекать внимание фанатов к проблеме, однако в эру интернета без подписи документа о неразглашении информации сохранить провал в тайне почти невозможно.

Сара Шахнер — американский композитор и музыкант из Филадельфии, США. Она работала и продолжает работать над саундтреками к играм, фильмам, сериалам и различным шоу. Вот ее достижения, заработанные начиная с 2014 года в игровой индустрии:

Саундтрек к Call of Duty: Infinite Warfare, Call of Duty: Modern Warfare, Anthem и Assassin’s Creed Origins;

Работала вместе с другими композиторами над музыкой в Assassin’s Creed Unity и Assassin’s Creed Valhalla;

Создала несколько песен для Far Cry 3, Need for Speed: The Run, легендарной Call of Duty: Modern Warfare 3 и Assassin’s Creed IV: Black Flag;

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Отмечу, что в 2019 году за создание музыкального сопровождения к Modern Warfare 2019 Сара сумела победить в номинации и получить награду HMMA Award за лучшую оригинальную музыку к игре.