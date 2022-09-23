Так считают инсайдеры, а оценить сам режим можно будет лишь на релизе, в бете он отсутствует.

реклама

Одно из самых главных нововведений Modern Warfare 2 - режим в стиле Escape From Tarkov под названием DMZ. Вас отправляют на поиски ценного снаряжения, и вам необходимо сразиться за него с реальными игроками и ИИ, солдатов-ботов серьезно переработали, и по словам Тома Хендерсона изменения удивят игроков.

Создатели режима потратили довольно много времени на работу над искусственным интеллектом, и фокусировались соответственно на ИИ, а не на самом геймплее и правилах. В принципе со второй частью справились создатели Escape From Tarkov. По словам инсайдера, боты будут в реальном времени реагировать на все ваши действия, и шум. Солдаты под управлением ИИ смогут вызывать подкрепление на помощь даже с конца локации, также боты смогут воспользоваться различной техникой. Том говорит, что ИИ будет использовать тактику при нападении на вас, а не просто бежать на верную смерть. Основная часть будет охранять ценные ресурсы, другая штурмовать вас с земли, а третья группа вполне может поддержать союзников с воздуха.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Оценить новинку можно будет лишь в ноябре, когда выйдет Warzone 2.0. На старте Modern Warfare 2 режима DMZ не будет, он появится лишь в первом сезоне, а может даже спустя некоторое время после старта сезона.