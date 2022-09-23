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Одно из самых главных нововведений Modern Warfare 2 - режим в стиле Escape From Tarkov под названием DMZ. Вас отправляют на поиски ценного снаряжения, и вам необходимо сразиться за него с реальными игроками и ИИ, солдатов-ботов серьезно переработали, и по словам Тома Хендерсона изменения удивят игроков.
Создатели режима потратили довольно много времени на работу над искусственным интеллектом, и фокусировались соответственно на ИИ, а не на самом геймплее и правилах. В принципе со второй частью справились создатели Escape From Tarkov. По словам инсайдера, боты будут в реальном времени реагировать на все ваши действия, и шум. Солдаты под управлением ИИ смогут вызывать подкрепление на помощь даже с конца локации, также боты смогут воспользоваться различной техникой. Том говорит, что ИИ будет использовать тактику при нападении на вас, а не просто бежать на верную смерть. Основная часть будет охранять ценные ресурсы, другая штурмовать вас с земли, а третья группа вполне может поддержать союзников с воздуха.
Оценить новинку можно будет лишь в ноябре, когда выйдет Warzone 2.0. На старте Modern Warfare 2 режима DMZ не будет, он появится лишь в первом сезоне, а может даже спустя некоторое время после старта сезона.