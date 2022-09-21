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Варгейм Broken Arrow скоро перейдет в стадию закрытого тестирования
В начале зимы будет разослано около 1000 приглашений в Steam.
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Единственный и неповторимый варгейм в современном сеттинге Broken Arrow скоро перейдет в стадию закрытого бета-тестирования. Летом прошел первый альфа-тест, в ходе которого удалось исправить множество критических ошибок, на данный момент серверы отключены, однако в начале зимы будет разослано около тысячи приглашений на ЗБТ. На новом тестировании игроков ожидает новая техника, проработанные локации, и самое главное - оптимизация под слабые ПК. В течение закрытого бета-тестирования разработчики будут вводить новый контент и механики, о которых необходимо оставлять свои отзывы. Данный тест не рассчитан на просто поиграть и получить удовольствие, в нем нужно искать ошибки и баги. Скоро разработчики выпустят официальный трейлер тестирования.

Broken Arrow - амбициозный проект от студии Steel Balalaika и издателя Slitherine Ltd, как вы поняли по названию студии, создатели родом из России. Сам варгейм представляет собой масштабную тактическую игру, которая повествует про конфликт между США и Россией. Как минимум данные две фракции присутствовали на последнем тестировании. В проекте имеются все необходимые варгейму функции: шаблоны для создания своей армии, настройка юнитов, и более двухсот уникальных единиц техники.

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Сама настройка вооружения максимально гибкая, и обеспечивает долгую реиграбельность. На один юнит можно применить десятки различных комбинаций, поставить более мощную либо скорострельную пушку, установить дополнительную броню, лазера, и так далее. Технологии также можно постепенно открывать и менять на свой вкус.

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