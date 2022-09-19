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Сегодня разработчики симулятора Euro Truck Simulator 2 раскрыли немного подробностей про следующее обновление 1.46, оно касается дополнения Иберия, и откроет недоступные ранее области на карте.
Путешествуя по Мадриду игроки могут увидеть некую серую, недоступную для поездок зону. Данная локация уже проработана, но создатели решили отложить ее выпуск до обновления 1.46, чтобы завершить работу над поселением Арганда-дель-Рей. На данной локации появится компания Construcciones Elcano, она была введена в проект впервые в обновлении с переработкой Австрии (1.45)
Апдейт откроет новую дорогу, и ближайший съезд с шоссе. Сейчас игроки могут издалека заметить поселение. Хочу отметить, что данное поселение не является крупным изменением, сейчас разработчики активно ведут работу над дополнением про Балканы и перерабатывают Швейцарию. Похоже, что создатели решили изменить до неузнаваемости все маленькие страны, которые на данный момент присутствуют в игре. Переработка Австрии принесла лишь позитивные эмоции, и позволила провести на стандартной карте десятки часов. Скорее всего, в будущем мы увидим переработку Бельгии и Нидерланд.