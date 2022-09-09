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Cyberpunk 2077 получит лишь одно сюжетное дополнение, но студия продолжит развивать франшизу
Все, но только не работа над игрой.
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Будущее дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 станет первым и последним в истории игры, к огромному сожалению, но узнать продолжение истории главного героя Ви не удастся. Несмотря на такое решение от студии, разработчики продолжат развивать франшизу различными методами, например как выпуск аниме Edgerunners (13 сентября на Netflix).

Во время недавнего собрания акционеров студия заявила, что у нее уже имеются планы по развитию франшизы. Подробностей конечно же не представили, на реализацию планов уйдут годы. Разработчики желают развивать вселенную Cyberpunk в плане контента и новых историй, однако делать это не только в рамках видеоигры.

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А тем временем последнее дополнение потребует от пользователей старых консолей перейти на ПК, либо приобрести некстген консоль, ибо будущее DLC настолько сложное в техническом плане, что запустить его на старом поколении невозможно без ущерба для остального геймплея. Ну в принципе ничего нового из этого разговора мы не узнали, создатели, как всегда, хоронят хорошую игру, а сами фокусируются на разработке других ААА-проектов (об этом также заявила студия на встрече акционеров, дату, и что это за игры, мы узнаем позже).

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#cyberpunk 2077 #cd project red
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